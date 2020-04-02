02.04.2020 | 10:54

На странице одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте» пользователь призвал «немедленно ликвидировать» заболевших коронавирусом людей. Эти слова обнаружили сотрудники прокуратуры Пензенской области, мониторившие Сеть.

Специалист экспертно-криминалистического центра УМВД России по Пензенской области сделал заключение: высказывание призывает к враждебным действиям по отношению к группе лиц, заболевших коронавирусом. То есть является экстремистским.

Материалы были переданы в Генеральную прокуратуру РФ и региональное управление УФСБ. Надзорное ведомство обратилось в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к данной информации, а в случае появления комментария на других интернет-ресурсы также закрыть к ним доступ.

В свою очередь, в ФСБ будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела за публичные призывы к экстремистской деятельности, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

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