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Общество | Слова пензенца о больных COVID-19 оказались экстремистскими

02.04.2020|10:54
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На странице одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте» пользователь призвал «немедленно ликвидировать» заболевших коронавирусом людей. Эти слова обнаружили сотрудники прокуратуры Пензенской области, мониторившие Сеть.

Специалист экспертно-криминалистического центра УМВД России по Пензенской области сделал заключение: высказывание призывает к враждебным действиям по отношению к группе лиц, заболевших коронавирусом. То есть является экстремистским.

Материалы были переданы в Генеральную прокуратуру РФ и региональное управление УФСБ. Надзорное ведомство обратилось в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к данной информации, а в случае появления комментария на других интернет-ресурсы также закрыть к ним доступ.

В свою очередь, в ФСБ будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела за публичные призывы к экстремистской деятельности, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|02.04.2020 11:16|

Делами бы лучше занялись. Выясняют, кто что написал и где.

Гость|02.04.2020 11:21|

Лучше бы обнаружили, от кого эта овца первая заразу притащила, многих интересует этот вопрос. А они высказывания отслеживают.

Гость|02.04.2020 11:22|

ага. а отмена автобусов это не экстремизм ? на чём на работу ехать ? опять в Пензе на самых бедных наехали ? тогда закрывайте все предприятия, ЖД. вчера ехал в маршрутке на работу - битком набита. 82 - битком - люди друг другу в харю дышат- это не провокация по распространению вируса ? чо творится...

Гость|02.04.2020 11:23|

В целях экономии

Гость|02.04.2020 11:25|

Ура! Преступление века раскрыто.

Гость|02.04.2020 11:25|

Гость писал(a):

Делами бы лучше занялись. Выясняют, кто что написал и где
вот они делом и занимаются! комментаторов отслеживают. жестче надо наказывать за это. чтоб не писали ерунду всякую.

Гость|02.04.2020 11:25|

Это беспредел. У нас вообще безвластие в Пензе.

Гость|02.04.2020 11:25|

Поймали страшного террориста-экстремиста!

Им палки очень нужны.

Гость|02.04.2020 11:26|

Важными делами, реальными. А не ерундой .

Гость|02.04.2020 11:30|

Люди побойтесь Бога!Врачи которые лечат больных находятся в группе риска!Здоровья всем а больным скорейшего выздоровления!Соблюдайте режим самоизоляции и мы победим короновирус!

Гость|02.04.2020 11:30|

Лучше б штрафанули тех, кто из-за бугра приехал с шопинга и не сдался сразу врачам, а неделю шарился по общественным местам и вирус разносил по бабкам! Да ещё и врал, инфу скрывал!

Гость|02.04.2020 11:34|

Уже пошутить нельзя. Что за беспредел. Скинули адреса в сеть, тоже повязали. Наоборот надо людей информировать чтобы стороной эти дома обходили и магазины рядом.

Гость|02.04.2020 11:36|

Щас главное побольше обезжирить и посадить. Власть лютует. И они еще хотят, чтоб голосовали за новую конституцию. В нынешнем раскладе Конституцию просто отменят и введут законы военного времени.

Гость|02.04.2020 11:39|

Не долго им осталось болеть.

Гость|02.04.2020 11:40|

02.04.2020 11:34|

Уже пошутить нельзя. Что за беспредел. Скинули адреса в сеть, тоже повязали. Наоборот надо людей информировать чтобы стороной эти дома обходили и магазины рядом.

Толку от этих адресов в городах подъезды режимят и дома и в сем похрен также ходят мимо,и ездят. А полицейские вообще дежурят там круглосуточно. И что он домой принесёт? :)) а ни чего. К полиции корона не липнет :))), а врачи которые лечат тожк домой ходят. Понимаешь :))

Не кошмарься не так страшен вирус, как его молюют!

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Имя: Гость
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