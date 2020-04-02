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Общество | Митрополит Серафим совершит в регионе воздушный крестный ход

02.04.2020|13:08
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В субботу, 4 апреля, в регионе пройдет воздушный крестный ход. Об этом сообщили в группе пензенской епархии соцсети «ВКонтакте».

С 7:30 до 9:30 митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим облетит область с Казанской иконой Божией Матери.

«В это время все верующие призываются на совместную молитву. Пребывая в своих домах, можно помолиться, начав чтение акафиста Пресвятой Богородице с прибавлением молитвы об избавлении от вредоносного поветрия - коронавирусной инфекции», - добавили в епархии.

Текст молитвы был опубликован 31 марта с призывом усерднее молиться дома о победе над азиатским вирусом.

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Источник — фото vk.com/club20094001
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Гость|02.04.2020 13:17|

А за чей счёт эта Клоунада?

Гость|02.04.2020 13:18|

После этого прихожане несите в церковь бабушки.

Гость|02.04.2020 13:18|

Цирк да и только)

Гость|02.04.2020 13:19|

Ему самому не смешно?

Гость|02.04.2020 13:21|

Вот уссачка;

Гость|02.04.2020 13:22|

Может это первоапрельская шутка?!

Гость|02.04.2020 13:23|

А что он с собой муфтия, раввина и пастора не взял?

Гость|02.04.2020 13:25|

Вы там это, не так давно передислоцированные БУКи предупредите? А то не ровён час...

Гость|02.04.2020 13:30|

Имхо рановато... Когда эпидемия в стране на спад пойдет такие вещи надо делать.

Гость|02.04.2020 13:31|

Дурачок,что дыхло денежное перекрыли.

Гость|02.04.2020 13:31|

Сколько сожрет топлива вертолёт, на этот глупый облёт и за чей счёт???

Гость|02.04.2020 13:33|

Т.е. самоизоляция епархию не касается?Хотя что удивляться режим ЧС Президент вводить не хочет,а весь этот цирк со срочно принимаемыми в спешке законами которые противоречат Конституции РФ ,всё это очень плохо закончиться,причём для всех.

Гость|02.04.2020 13:36|

А шамана тоже пусть возьмет с собой в бубин бить клоун

Гость|02.04.2020 13:38|

Толково придумано.

Гость|02.04.2020 13:39|

Кадило пусть на шею и с парашютом

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Имя: Гость
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