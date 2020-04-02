02.04.2020 | 13:08

В субботу, 4 апреля, в регионе пройдет воздушный крестный ход. Об этом сообщили в группе пензенской епархии соцсети «ВКонтакте».

С 7:30 до 9:30 митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим облетит область с Казанской иконой Божией Матери.

«В это время все верующие призываются на совместную молитву. Пребывая в своих домах, можно помолиться, начав чтение акафиста Пресвятой Богородице с прибавлением молитвы об избавлении от вредоносного поветрия - коронавирусной инфекции», - добавили в епархии.

Текст молитвы был опубликован 31 марта с призывом усерднее молиться дома о победе над азиатским вирусом.

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