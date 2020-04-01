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Общество | Ветераны и сотрудники ОМОНа отстояли на Посту № 1

01.04.2020|16:36
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На Пост № 1 встали те, в ком так нуждалась Россия в «лихие 90-е». Свою вахту у Монумента боевой и трудовой славы пензенцев взялись нести мужчины, служившие в подразделении, раньше называвшемся отрядом милиции особого назначения.

«1 апреля 1993 года был создан пензенский ОМОН. Сегодня ветераны и действующие сотрудники празднуют. ОМОН во славу Пензенской земли служил и служит очень надежно», - рассказал ветеран ОМОНа Юрий Краснов.

Вахта памяти на Посту № 1 для каждого пришедшего на проспект Победы омоновца длилась 30 минут. У ветеранов не исчез навык стоять по стойке «смирно».

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Гость|01.04.2020 19:12|

От души всех сотрудников и ветеранов с праздником!Здоровья,терпения,повышения по службе!

Имя: Гость
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