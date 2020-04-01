01.04.2020 | 17:14

Пензенский ОМОН отметил 27-летие своего образования. Задача, поставленная отряду на момент создания, остается прежней - силовая поддержка правоохранительных органов.

Только за 2019 год сотрудники подразделения, имеющие за плечами колоссальный опыт, стали участниками спецопераций, в результате которых более 100 граждан задержано по подозрению в совершении преступлений.

ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области - подразделение, способное выполнять задачи в любых условиях. Поэтому случайных людей в нем нет.

«Побудил пример старшего двоюродного брата, который тоже служил у нас в отряде, еще начиная с РСН, и продолжал службу, когда организовался отряд милиции особого назначения», - пояснил командир ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области Алексей Шумилов.

После нелегкой службы омоновцы возвращаются в свои семьи, где их очень любят и ждут.

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