31.03.2020 | 18:06

«Сережа, Наташа, домой!» - из окон во двор кричали родители 20 и 30 лет назад, призывая ребят вернуться в родные стены. Теперь мам и пап просят поступить приблизительно так же: позвать своих ребят с площадки и оставить сыновей и дочерей дома.

Во второй день нерабочей недели юных пензенцев во дворах стало меньше, но все же они есть. Накануне Управление МВД по г. Пензе направило обращение в управление образования. Полицейские попросили распространить информацию среди родителей.

«Во все образовательные учреждения, в том числе дошкольные, было направлено письмо с предупреждением о нахождении дома детей и взрослых. То есть дети должны находится дома», - сообщила главный специалист отдела Управления образования г. Пензы Елена Чернова.

Дома - то есть в кругу своей семьи, а не во дворе, не на улице и тем более не в центре города с друзьями среди посторонних людей.

От вирусов надо защищаться - истина, понятная даже детям. С понедельника, 30 марта, садики работают в особом режиме. Воспитанников там очень мало.

«В 32 садах созданы 34 дежурных группы, их посещают 117 человек. Группы создаются по запросу родителей, которым некуда деть детей, которым не были предоставлены нерабочие дни на основной работе», - пояснила Елена Чернова.

После сада родителей просят уводить детей сразу домой.

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