31.03.2020 | 16:25

Для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции медицинские организации Пензенской области, подведомственные региональном минздраву, подвергнутся тотальной дезинфекционной обработке. Ей подлежат все подразделения, кабинеты, помещения, холлы, входные группы и лестничные пролеты, комнаты отдыха персонала.

«На время дезинфекции объект будет закрыт полностью на один день. Медицинские работники проводить прием не будут», - предупредили в пресс-службе минздрава.

Уже составлен график проведения дезработ. В среду, 1 апреля, в Пензе не будет работать поликлиника № 1 (ул. Набережная р. Мойки, 51).

2 апреля на дезинфекцию будет закрыта поликлиника № 2 (ул. Володарского, 34).

3 апреля дезинфекция пройдет в поликлинике № 3 (ул. Светлая, 1).

Пациенты, записанные на прием в среду, четверг и пятницу, смогут попасть на него в тех же поликлиниках в субботу, 4 апреля.

Информация о закрытии следующих медицинских объектов будет дана дополнительно.

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