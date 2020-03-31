31.03.2020 | 11:00

Президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей, подчеркнув, что «сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространение болезни», и призвав жителей страны оставаться дома. Один из крупнейших застройщиков региона Пензенской области - группа компаний «Территория жизни» перевела сотрудников на дистанционный режим работы.

«В нашем холдинге трудится около тысячи человек. Это строители, коллектив специалистов smart-завода «Бетониум», административный персонал, отделы продаж. Мы не можем рисковать здоровьем своих сотрудников и здоровьем наших клиентов и считаем своим социальным и гражданским долгом выполнить указ президента.

Поэтому мы перевели коллектив на дистанционный режим работы. Кроме того, накануне нерабочей недели мы увеличили количество смен на строительных площадках, чтобы после снятия ограничений спокойно вернуться в график возведения домов», - пояснил один из руководителей группы компаний «Территория жизни» Роман Семенов.

На прошлой неделе строители ГК «Территория жизни» трудились даже ночью. Так, были залиты сразу две большие фундаментные плиты - на девятой секции «Дома у школы» и на первой секции строения № 11 в ЖК «Арбековская застава». При этом было использовано 800 кубометров бетона. В ближайшие семь дней он будет набирать прочность. В канун нерабочей недели также активно велась внутренняя отделка и подготовка к передаче уже построенных домов.

«Мы понимаем, что сейчас лучше оставаться дома, но предоставили нашим клиентам возможность получить консультацию дистанционно. Этим шансом спешат воспользоваться те, кто понимает: сегодня стоит вкладывать деньги в квадратные метры. Тверже валюты просто не найти. Ведь уже с 1 апреля цены на квартиры в ЖК «Арбековская застава» вырастут. А сегодня выгодную стоимость можно зафиксировать с помощью платного бронирования», - рассказал директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов.

За онлайн-бронирование квартиры потенциальные новоселы получают дополнительную выгоду - скидку в 1 000 рублей с каждого квадратного метра приобретаемой квартиры.

Схема оформления брони проста. Клиенту необходимо записаться на онлайн-консультацию по телефону 28-28-05, менеджер по продажам поможет определиться с выбором квартиры, сориентироваться по ценам и срокам заселения, проведет видеоэкскурсии.

Ипотечный брокер ГК «Территория жизни» также дистанционно примет от покупателя квартиры скан-копии его документов и отправит заявку в банк. Одобрение ипотеки сегодня тоже можно получить онлайн.

Когда все одобрено и квартира выбрана, оформляется в электронном виде соглашение о бронировании. Получив, подписав и оплатив его, клиент фиксирует стоимость жилья на 20 дней.

В группе компаний «Территория жизни» выразили надежду на то, что ограничения скоро будут сняты и холдинг заработает в привычном режиме. Кроме того, застройщик активно призывает своих подписчиков в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram, Facebook оставаться дома и не рисковать здоровьем - своим и окружающих.