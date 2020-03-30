30.03.2020 | 09:47

Руководитель УФССП России по Пензенской области Николай Илькин призвал жителей региона обращаться в службу приставов дистанционно.

Он напомнил о возможности получить необходимую информацию через интернет-приемную, действующую на сайте http://r58.fssprus.ru/ir/. На ресурсе можно узнать о наличии задолженности, воспользовавшись «Банком данных исполнительных производств», который расположен в разделе «Узнай о своих долгах» на главной странице.

Также «Банк данных» позволяет должнику произвести платеж не выходя из дома.

«Для получения более подробной информации по исполнительному производству на официальном сайте управления действует «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Работа данного сервиса возможна при условии регистрации на едином портале госуслуг.

Сервис позволяет гражданину, должнику или взыскателю подать в УФССП России обращение (заявление, ходатайство, жалобу) в электронном виде, а также получить информацию о ходе исполнительного производства», - отметил Николай Илькин.

По обращениям об отмене ареста на деньги должника проверку будут производить в течение суток. Если же требуется оперативное реагирование приставов, то можно позвонить по телефонам дежурной части и информационного центра управления: (8412) 90-65-09, 90-65-55.

Кроме того, в каждом структурном подразделении службы в регионе установлены переносные ящики для приема корреспонденции.

Ранее в целях борьбы с распространением коронавируса в области судебные приставы прекратили личный прием граждан.

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