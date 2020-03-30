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Общество | В УФССП напомнили пензенцам о дистанционной уплате долгов

30.03.2020|09:47
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Руководитель УФССП России по Пензенской области Николай Илькин призвал жителей региона обращаться в службу приставов дистанционно.

Он напомнил о возможности получить необходимую информацию через интернет-приемную, действующую на сайте http://r58.fssprus.ru/ir/. На ресурсе можно узнать о наличии задолженности, воспользовавшись «Банком данных исполнительных производств», который расположен в разделе «Узнай о своих долгах» на главной странице.

Также «Банк данных» позволяет должнику произвести платеж не выходя из дома.

«Для получения более подробной информации по исполнительному производству на официальном сайте управления действует «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Работа данного сервиса возможна при условии регистрации на едином портале госуслуг.

Сервис позволяет гражданину, должнику или взыскателю подать в УФССП России обращение (заявление, ходатайство, жалобу) в электронном виде, а также получить информацию о ходе исполнительного производства», - отметил Николай Илькин.

По обращениям об отмене ареста на деньги должника проверку будут производить в течение суток. Если же требуется оперативное реагирование приставов, то можно позвонить по телефонам дежурной части и информационного центра управления: (8412) 90-65-09, 90-65-55.

Кроме того, в каждом структурном подразделении службы в регионе установлены переносные ящики для приема корреспонденции.

Ранее в целях борьбы с распространением коронавируса в области судебные приставы прекратили личный прием граждан.

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Гость|30.03.2020 10:03|

Денег нет ,но готовы выгрести последнее.

Гость|30.03.2020 10:10|

В Китае во время эпидемии с людей квартплату и коммуналку не брали, заставили всех работодателей платить людям зарплату во время карантина. Людям сейчас и так тяжело, а вы последнее отбираете.

Гость|30.03.2020 10:16|

Кашлили сейчас все на долги!

Гость|30.03.2020 10:18|

Даёшь отопление до августа !!!

Гость|30.03.2020 10:22|

Зачем портить людям настроение. Первый репортаж от пензаинформ, не о информации о вирусе в области, а на помнить что быдлу надо платить по долгам. Последние деньги достаньте и отдайте. Это бюджетники сидя дома будут зарплату получать, а остальные должны отдать последнее, чтобы хлеба не на что было купить. Позор позор руководству фссп ничего святого даже в неделю изоляции поблажек людям не дают.

Имя: Гость
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