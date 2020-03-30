30.03.2020 | 10:28

В Пензе активисты хотят добиться от властей ликвидации экологической проблемы. Речь идет о подземной речке Кашаевке.

В субботу, 28 марта, представители Пензенского областного отделения Русского географического общества и движения «Зеленая волна» пришли к месту впадения Кашаевки в Суру. Их целью было оценить общее состояние видимой части водоема и проверить территорию.

«Участниками рейда обнаружены локальные мусорные скопления. В сравнении с итогами прошлогодних рейдов территория замусорена значительно меньше. Уборка осенью прошлого года дала результат», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Активисты отметили, что Кашаевка осталась мутной. Бытовые отходы, плавающие в ней, выносятся в Суру. Кроме того, туда же вместе с водами подземной реки попадают канализационные стоки и грязь с автодорог.

В прошлом году активисты экологического движения проведели рейды и сняли документальный фильм «Кашаевка-58», который рассказывает о проблеме речки. Скорее всего, в 2020-м они сделают продолжение, подытожили в пресс-службе.

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