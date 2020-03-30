30.03.2020 | 16:42

Двое несовершеннолетних забрались на плот, чтобы сделать эффектное фото, и оказались в опасности. Арт-объект, на который они залезли, сильным течением вынесло от берега метров на восемьдесят. Взволнованные прохожие позвонили в правоохранительные органы и сообщили, что молодым людям требуется помощь. Сотрудники Росгвардии и областного пожарно-спасательного центра среагировали незамедлительно.

«По прибытии на место там уже находились сотрудники МЧС. Один из сотрудников доплыл до плота, привязал его веревкой, и мы совместно вытянули его. И данные граждане благополучно спустились на берег», - пояснил сотрудник УВО ВНГ РФ по Пензенской области Руслан Баткаев.

Замерзшую и испуганную парочку посадили в патрульный автомобиль и доставили в местное отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

«Что можно сказать в отношении тех людей, которые находились на плоту? Я считаю, что это личная халатность, которая могла привести к трагическим последствиям и гибели людей. В связи с этим случаем хотелось бы обратиться ко всем родителям, чтобы они как можно пристальнее следили за своими детьми, дабы исключить трагические последствия», - отметил начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС РФ по Пензенской области Сергей Петрунин.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.