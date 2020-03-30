Сетевое издание|18+|Понедельник|30 мар 2020|19:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Дождь |
  90.00  |  $  81.60

Общество | Пензенские росгвардейцы вытянули из Суры двух подростков

30.03.2020|16:42
Печать

Двое несовершеннолетних забрались на плот, чтобы сделать эффектное фото, и оказались в опасности. Арт-объект, на который они залезли, сильным течением вынесло от берега метров на восемьдесят. Взволнованные прохожие позвонили в правоохранительные органы и сообщили, что молодым людям требуется помощь. Сотрудники Росгвардии и областного пожарно-спасательного центра среагировали незамедлительно.

«По прибытии на место там уже находились сотрудники МЧС. Один из сотрудников доплыл до плота, привязал его веревкой, и мы совместно вытянули его. И данные граждане благополучно спустились на берег», - пояснил сотрудник УВО ВНГ РФ по Пензенской области Руслан Баткаев.

Замерзшую и испуганную парочку посадили в патрульный автомобиль и доставили в местное отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

«Что можно сказать в отношении тех людей, которые находились на плоту? Я считаю, что это личная халатность, которая могла привести к трагическим последствиям и гибели людей. В связи с этим случаем хотелось бы обратиться ко всем родителям, чтобы они как можно пристальнее следили за своими детьми, дабы исключить трагические последствия», - отметил начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС РФ по Пензенской области Сергей Петрунин.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте