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Общество | Владельцы маршруток для выживания отрасли предложили снизить налог

29.03.2020|11:21
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Многие владельцы и водители маршрутных такси Пензы готовы приостановить деятельность и не выходить на линию. Перевозчики бьют тревогу из-за сложившейся в последние дни ситуации.

Городская жизнь практически замерла из-за угрозы распространения коронавируса, упал и пассажиропоток, а вместе с ним доходы людей, благодаря работе которых тысячи граждан ежедневно попадают из пункта А в пункт Б.

Однако «план» - суммы, которые ежедневно и ежемесячно приходится отчислять индивидуальным предпринимателям и транспортным компаниям, - непомерно высок.

«Вообще нет людей. То есть мы ездим в ноль - минус, ноль - минус. Водители не зарабатывают вообще ничего. Ну сколько еще? Может, вот до конца этого месяца - и все. Скорее всего (и я выражу мнение многих), хозяева машины поставят в конце этого месяца, процентов пятьдесят точно поставят», - описал ситуацию один из горожан.

На экстренном собрании несколько десятков водителей и владельцев микроавтобусов говорили, выражая позицию большинства и пытаясь достучаться до руководства автотранспортных компаний и городской власти. По словам людей, оказавшихся в трудной ситуации, такая отрасль, как пассажирские перевозки маршрутными такси, может оказаться полностью парализована.

«Водитель ничего не зарабатывает, машина так же ломается, возим просто воздух, салон пустой. Реально. Если налог не будет снижен, мы будем работать в убыток себе», - пояснил другой участник встречи.

Выход из ситуации они видят только один - принятие срочных мер.

«Хотя бы на такое сложное время решить вот с этими поборами что-то. Либо убрать их совсем пока - ну всем туго», - озвучил вариант первый мужчина.

«Нужно предоставить налоговые каникулы ипэшнику, который платит налог, это 4 000 в месяц. И как минимум в два раза снизить налог, который мы платим перевозчику. В этом случае мы хотя бы протянем то время, которое будет длиться коронавирус», - высказал свое предложение второй.

По словам участников встречи, если ситуация будет усугубляться, с 1 апреля ряд маршрутных такси просто перестанет выходить на линию.

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Гость|29.03.2020 18:01|

Правильно, стОит налог снизить. СтОит и владельцам машин уменьшить выплаты с водил, вот токо чтобы они не нормально работали.

Гость|29.03.2020 18:33|

Для тех кто не в теме объясняю. Практически все маршрутки принадлежат частным лицам, у кого то одна и он сам на ней работает, у кого то несколько и работают водители. Все они работают по договору аренды, но за то что бы работать на маршруте взымается, так называемый, налог. Сумма этого побора- налога от 25 до 50 тысяч за машину в месяц.платится предоплатой за месяц в перед. Несмотря на то, что в связи с короновирусом, пассажиропоток значительно снизился, руководство компаний дилижанс и Меркурий требуют оплаты в полном размере, не предусматривая никакие скидки на ситуацию. В этих условиях работа невыгодна, машина работает только на солярку, ну или, если повезёт, заработает тысячу, полторы. Это на хозяина и водителя делится. Естественно в минус никто работать не будет. Все, что просят, это снизить этот "налог", хотя бы до окончания ситуации с короновирусом

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