29.03.2020 | 11:21

Многие владельцы и водители маршрутных такси Пензы готовы приостановить деятельность и не выходить на линию. Перевозчики бьют тревогу из-за сложившейся в последние дни ситуации.

Городская жизнь практически замерла из-за угрозы распространения коронавируса, упал и пассажиропоток, а вместе с ним доходы людей, благодаря работе которых тысячи граждан ежедневно попадают из пункта А в пункт Б.

Однако «план» - суммы, которые ежедневно и ежемесячно приходится отчислять индивидуальным предпринимателям и транспортным компаниям, - непомерно высок.

«Вообще нет людей. То есть мы ездим в ноль - минус, ноль - минус. Водители не зарабатывают вообще ничего. Ну сколько еще? Может, вот до конца этого месяца - и все. Скорее всего (и я выражу мнение многих), хозяева машины поставят в конце этого месяца, процентов пятьдесят точно поставят», - описал ситуацию один из горожан.

На экстренном собрании несколько десятков водителей и владельцев микроавтобусов говорили, выражая позицию большинства и пытаясь достучаться до руководства автотранспортных компаний и городской власти. По словам людей, оказавшихся в трудной ситуации, такая отрасль, как пассажирские перевозки маршрутными такси, может оказаться полностью парализована.

«Водитель ничего не зарабатывает, машина так же ломается, возим просто воздух, салон пустой. Реально. Если налог не будет снижен, мы будем работать в убыток себе», - пояснил другой участник встречи.

Выход из ситуации они видят только один - принятие срочных мер.

«Хотя бы на такое сложное время решить вот с этими поборами что-то. Либо убрать их совсем пока - ну всем туго», - озвучил вариант первый мужчина.

«Нужно предоставить налоговые каникулы ипэшнику, который платит налог, это 4 000 в месяц. И как минимум в два раза снизить налог, который мы платим перевозчику. В этом случае мы хотя бы протянем то время, которое будет длиться коронавирус», - высказал свое предложение второй.

По словам участников встречи, если ситуация будет усугубляться, с 1 апреля ряд маршрутных такси просто перестанет выходить на линию.

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