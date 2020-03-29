29.03.2020 | 13:17

Уже 16 пензенцев практически выздоровели от заболевания, которое прежде именовали чахоткой, после того, как к ним применили новый метод лечения. А раньше поправиться им не удавалось.

Врач-эндоскопист областной противотуберкулезной больницы Владимир Бегутов прошел обучение в Москве и освоил там клапанную бронхоблокацию. Специальное приспособление вставляется в бронх. Если говорить очень просто, им как бы затыкается отверстие в пораженной части легкого, а здоровая часть продолжает работать.

«Беря необходимый размер клапана, мы перекрываем доступ кислорода к этому участку, тем самым убивая микобактерии туберкулеза в этой полости», - пояснил Владимир Бегутов.

Эффективность метода высока: примерно у 80 процентов пациентов регистрируют полное излечение. Раньше людей приходилось оперировать, кусок пораженного легкого вырезали. Иногда и такой способ был невозможен. Теперь стало проще - необходимость хирургического вмешательства отпала. Пациенты быстрее восстанавливаются.

«Люди чувствуют себя великолепно. Мы довольны этим методом», - подтвердил эндоскопист.

Врачи говорят, количество заболевших туберкулезом в Пензенской области снижается год от года. С другой стороны, среди пациентов растет число тех, на кого не действует большинство противочахоточных препаратов, так как возбудитель стал очень устойчив.

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