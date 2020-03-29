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Общество | Охотников Пензенской области призвали поучаствовать в учете дичи

29.03.2020|13:58
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Специалисты регионального минлесхоза в весенний сезон проведут мониторинг добываемой водоплавающей дичи. Пензенская область присоединится к исследованиям, которые организованы по инициативе Федерального центра развития охотничьего хозяйства во всех субъектах РФ.

Мероприятия подразумевают сбор подробных сведений о количестве и структуре видового состава пернатых. Для этого объявят анонимное анкетирование.

«Охотникам необходимо сфотографировать добытую птицу и впоследствии либо нам эти данные представить - можно в электронном виде, либо зайти на сайт Федерального центра развития охотничьего хозяйства: на нем размещена анкета, ссылка будет доступна и на нашем сайте, пройдя по ней, можно заполнить анкету. Данные о себе, об охотнике, я еще раз повторяю, можно не указывать», - сообщил начальник отдела охотуправления Минлесхоза Пензенской области Денис Салагин.

Разработана специальная методика фотографирования селезней и гусей. По ней должны быть видны голова, шея, ноги и рисунок расправленного крыла. Основная задача мониторинга не только подсчет количества добываемых особей, но и орнитологические исследования.

«Для чего? Для того чтобы можно было говорить о весенней охоте, способах ее проведения и результатах. Чтобы располагать объективными данными, предлагаем всем охотникам активно включиться в этот процесс», - пояснил Денис Салагин.

Отослать фотографии трофеев и заполнить анкету можно в течение 20 дней после закрытия весеннего сезона охоты, который продлится с 4 по 13 апреля.

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