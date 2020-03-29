29.03.2020 | 12:02

Имевшие отношение к деятельности организации свидетелей Иеговы, а именно ее ячейки «Арбеково» (Пенза), в настоящее время считаются ни в чем не виновными гражданами. Хотя в декабре прошлого года в Ленинском районном суде прозвучал приговор шестерым горожанам.

Согласно ему идейный вдохновитель должен был провести шесть лет в колонии общего режима, остальные получили по два года лишения свободы условно. В 2017-м организация свидетелей Иеговы была признана экстремистской, а ее деятельность в России запрещена.

«На приговор районного суда со стороны защиты всех шестерых осужденных этим приговором поданы апелляционные жалобы, в которых была просьба к суду вышестоящей инстанции отменить приговор и оправдать осужденных», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

«Мы молились Богу, читали Библию, пели песни. Вот все наши обвинения. Судят ни за что. Как Иисуса ни за что судили, так и нас ни за что судят», - рассказал житель г. Пензы Владимир Кулясов.

«Все эти жалобы были рассмотрены, и судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда вынесла определение об отмене приговора в связи с нарушением уголовно-процессуального закона. Дело будет направлено в тот же суд в ином составе судей», - добавила Наталья Яшина.

Человеку, который был приговорен к реальному лишению свободы и содержался под стражей, изменена мера пресечения. Теперь, как и остальные пятеро, он будет находиться под подпиской о невыезде.

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