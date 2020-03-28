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Общество | Укушенная алабаями пензячка пожертвует храму 30 000 рублей

28.03.2020|17:02
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Валентина Шумилина теперь боится шагать по дороге: в прошлом году рядом с одним из домов на улице Правды ее искусали огромные собаки породы алабай.

«Они меня повалили. И эта пасть надо мной не проходит до сих пор», - рассказала пострадавшая.

В момент ЧП рядом с Валентиной Васильевной была знакомая, она и вызвала скорую.

«Я благодарна Богу, что внук не пошел со мной и он был с дедом. Я отказалась от госпитализации. Придя домой, через час-полтора чувствую, у меня бок распирает, прямо горит все. Подошла к зеркалу, глянула - у меня там вообще пошло непонятно что», - пожаловалась женщина.

Извинений от владельца собак пожилая женщина так и не дождалась. По словам пенсионерки, через адвоката ей предложили небольшую сумму денег. Валентина Васильевна посчитала, что компенсация нанесенного ей морального вреда должна быть больше, и обратилась в суд.

Ленинский районный встал на сторону укушенной. Ответчик с этим не согласился, подал жалобу в вышестоящую инстанцию. Но вердикт остался неизменным. Служители Фемиды вынесли решение об удовлетворении заявленных женщиной требований.

«В материалах дела имеются доказательства, подтверждающие, что истица обращалась с заявлением в полицию о проведении проверки по факту нападения на нее двух собак.

Медицинским заключением установлено наличие кровоподтеков и ссадин грудной клетки и бедра справа. Также установлено, что 14 августа ответчик тоже обращался в полицию с заявлением о том, что во дворе его частного дома самопроизвольно открылись ворота и примерно в 10:00 на улицу выбежали две его собаки породы алабай, которые вернулись минут через 20», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Валентина Васильевна должна получить с владельца животных 30 тысяч рублей. Деньги горожанка планирует пожертвовать храму, так как считает, что от смерти в момент нападения алабаев ее спас Бог.

Представители породы внушительных размеров. Собаки могут весить до 80 килограммов.

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Гость|28.03.2020 18:42|

А почему от нападения не спас?

Гость|28.03.2020 18:46|

На фото 20 тыщ, не 30. Журналисты, вы ошиблись

Гость|28.03.2020 18:48|

Он что, на свои ворота заяву написал? Ну пусть теперь с них и получит.

Гость|28.03.2020 18:50|

Бабло попам,а внукам Хрен? Вы больны?

Имя: Гость
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