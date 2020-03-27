27.03.2020 | 15:15

В здании Государственного архива Пензенской области открылась экспозиция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Посетители учреждения могут познакомиться с редкими документами, фотографиями. Например, на одном из снимков запечатлен момент записи добровольцев на фронт. Кстати, среди тех уроженцев Сурского края, кто пожелал сражаться с немецкими захватчиками, были не только простые работяги.

«А даже один директор завода и два секретаря партячеек тоже с заводов, а это в то время был практически второй человек в организации. Другие списки добровольцев, ушедших на фронт, о том, как пензенцы собирали теплые вещи для солдат, как колхозники собирали средства на постройку эскадрильи боевых самолетов», - сообщил главный методист Государственного архива Пензенской области Максим Буряков.

На стендах представлены свидетельства о деятельности предприятий в период 1941-1945 гг., военнопленных, узниках лагерей, о подвигах самой известной пензенской стрелковой дивизии № 354. Редкие документы чудом оказались в распоряжении сотрудников госучреждения.

«Одним из интереснейших фондов в государственном архиве является личный фонд одного из директоров партархива Владилена Алексеевича Мочалова. Вообще в архивы, как правило, не принято сдавать документы отдельных воинских подразделений. Как правило, они сдаются в музей министерства обороны», - пояснил Максим Буряков.

Но владелец уникального собрания передал все своим коллегам, которые теперь водят экскурсии даже в виртуальном пространстве - на официальном сайте государственного архива региона. Там эта выставка представлена в большом объеме: несколько десятков фотографий, плакатов, документов и других материалов. Ежедневно в интернете с ней знакомятся сотни людей. Что же касается стационарной экспозиции, то она должна была побывать в школах и библиотеках, но в свете последних событий это оказалось невозможным.

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