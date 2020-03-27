27.03.2020 | 16:39

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области с целью предупреждения возможного распространения коронавирусной инфекции с 30 марта по 3 апреля приостанавливает прием и обслуживание граждан в территориальных органах. Получить необходимые услуги в этот период можно будет только посредством интерактивного сервиса, расположенного по электронному адресу www.nalog.ru.

«У нас очень много поступает обращений от налогоплательщиков с вопросами о переносе сроков предоставления отчетности. Вся информация будет опубликована на официальном сайте Федеральной налоговой службы», - сообщила начальник отдела УФНС России по Пензенской области Татьяна Родичкина.

После 3 апреля до особого распоряжения прием и обслуживание граждан в налоговых органах будет осуществляться исключительно по предварительной онлайн-записи через интернет-сайт nalog.ru.

«Мы просим налогоплательщиков с пониманием отнестись к ограничениям и прислушаться к нашим советам», - отметила Татьяна Родичкина.

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