26.03.2020 | 16:59

В марте 2020 года в отдельных информационных агентствах города Пензы появились данные о возможном возвращении ООО «Горводоканал» (входит в состав ГК «Российские коммунальные системы» - крупнейшего частного оператора водоснабжения и водоотведения в России) в муниципальную собственность. Соответствующее предложение в адрес «РКС» поступило от администрации областного центра.

Компания решила озвучить свою позицию по данному вопросу.

«Российские коммунальные системы» не намерены продавать 51% долей в ООО «Горводоканал». На данный момент Пенза является стратегически важным для «РКС» регионом, где компания запланировала обширную программу по улучшению качества водоснабжения жителей. Не секрет, что еще некоторое время назад качество воды в кранах горожан было неудовлетворительным, а аварии на сетях - привычным явлением.

Однако «Российские коммунальные системы» поставили себе задачу повысить качество и надежность подачи воды в дома до высокого уровня - и успешно ее выполняют. Только за последние два месяца Горводоканал существенно обновил автопарк, разработал план мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду региона (на 2020-2024 гг.), урегулировал спорные вопросы в Арбекове и произвел первый пуск насосной станции», - сообщили в компании.

Кроме того, Горводоканал запланировал модернизацию инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, работы по автоматизации производственных процессов, повышению эффективности деятельности очистных сооружений.

Так, реализация инвестиционной программы, направленной в том числе на повышение энергетической и экологической эффективности, в 2020 году обойдется более чем в 163 млн рублей.

Что касается производственной программы, то объем инвестиций в реконструкцию, ремонт, эксплуатацию городских сетей в 2020 году составит 308,337 млн. В том числе 17,949 млн планируется потратить на замену участков сетей водоснабжения и канализации общей протяженностью около 2,194 км (это выше показателей 2018 года на 282%, 2019-го - на 139%).

В план мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду региона включены мероприятия по проектированию реконструкции очистных сооружений канализации города. Стоимость проекта составляет порядка 150 млн рублей.

Помимо этого, план включает реконструкцию сооружений механической и биологической очистки сточных вод. Общая стоимость мероприятий по снижению негативного воздействия составляет порядка 215 млн рублей.

«Таким образом, «РКС» в Пензе нацелены на долгосрочную и плодотворную работу на благо города и горожан», - подвели итог в компании.