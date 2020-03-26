Прокурорская проверка выявила нарушения прав детей, допущенные жительницей Пензы.
Женщина подала в региональное отделение Пенсионного фонда России заявление о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий. Деньги она использовала на строительство дома.
При этом пензячка обязалась зарегистрировать часть построенного жилья в собственность детей. Однако свое обещание она не выполнила - продала дом и распорядилась деньгами по своему усмотрению. Таким образом права и интересы детей были нарушены.
Прокурор Ленинского района Пензы обратился в суд с заявлением о возложении на женщину обязанности вернуть средства материнского капитала в размере 349 829 руб. Заявление находится на рассмотрении.
«Возврат средств материнского (семейного) капитала в Пенсионный фонд Российской Федерации не лишает в будущем гражданина права воспользоваться ими на цели, предусмотренные законодательством», - отметили в прокуратуре Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):Сделку купли продажи признают незаконной?