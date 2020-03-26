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Общество | Пензячку могут заставить вернуть материнский капитал

26.03.2020|09:17
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Прокурорская проверка выявила нарушения прав детей, допущенные жительницей Пензы.

Женщина подала в региональное отделение Пенсионного фонда России заявление о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий. Деньги она использовала на строительство дома.

При этом пензячка обязалась зарегистрировать часть построенного жилья в собственность детей. Однако свое обещание она не выполнила - продала дом и распорядилась деньгами по своему усмотрению. Таким образом права и интересы детей были нарушены.

Прокурор Ленинского района Пензы обратился в суд с заявлением о возложении на женщину обязанности вернуть средства материнского капитала в размере 349 829 руб. Заявление находится на рассмотрении.

«Возврат средств материнского (семейного) капитала в Пенсионный фонд Российской Федерации не лишает в будущем гражданина права воспользоваться ими на цели, предусмотренные законодательством», - отметили в прокуратуре Пензенской области.

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Гость|26.03.2020 09:30|

penzainform.ru писал(a):

продала дом и распорядилась деньгами по своему усмотрению.
Сделку купли продажи признают незаконной?

Гость|26.03.2020 09:39|

Совсем у мамы дурак или только по четвергам?

Гость|26.03.2020 09:45|

При желании можноГость писал(a):

Совсем у мамы дурак или только по четвергам?
Вы о своих родителях?

Гость|26.03.2020 09:50|

единственное и множественное число со школы не различаешь? Или тебя только вчера с помойки одомашнили?

Гость|26.03.2020 10:00|

Можно подумать она такая одна!Как можно ущемлять права своих детей?Ее нужно обязать выделить детям их доли в доме!

Имя: Гость
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