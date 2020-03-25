25.03.2020 | 09:12

В Пензе судебные приставы добились выплаты алиментов несовершеннолетнему мальчику. Долг в размере 75 тысяч рублей был погашен после того, как неплательщика ограничили в праве на выезд из Российской Федерации.

«C июля 2015 года житель г. Пензы был обязан выплачивать алименты своему 13-летнему сыну. До декабря 2019 года он выполнял обязанности регулярно, не имея долга и претензий со стороны сына, бывшей супруги и судебных приставов. Однако новогодние и последующие праздники пошатнули материальное положение должника и полноценные выплаты перестали поступать», - рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП.

Судебный пристав-исполнитель вынес в отношении пензенца постановление об ограничении права на выезд за пределы государства.

«Но теплые страны манили, кризисные ситуации не останавливали - желание отдохнуть было превыше всего. Пришлось должнику дополнительно потратиться и уплатить долг сыну, чтобы судебный пристав сняла ограничение и полноценный отдых состоялся», - пояснили в УФССП.

Всего с начала 2020 года права выехать из РФ из-за долгов по алиментам лишились 845 жителей Пензенской области.

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