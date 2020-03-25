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Общество | Пензенские саперы отметили профессиональный праздник на работе

25.03.2020|17:52
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Про этих людей говорят, что они могут ошибиться лишь один раз. 25 марта свой профессиональный праздник отмечают инженеры отряда мобильного особого назначения Росгвардии. Рискуя своей жизнью, саперы обезвреживают взрывоопасные предметы.

В 2019 году сотрудники пензенского подразделения совершили свыше 200 выездов. Трижды на месте ЧП их ждали боеприпасы времен Второй мировой войны.

Случаются и ложные вызовы. Например, один мужчина, приняв за бомбу GPS-устройство, позвонил в полицию.

Регулярно проводятся тренировки. В ходе очередной спецоперации у подозреваемого обнаружили две гранаты, которые впоследствии были обезврежены инженерами ОМОНа. Отработка действий во время таких инсценировок помогает сохранить жизни в реальных ситуациях. Профессия ответственная. Далеко не каждый может стать сапером. Нужны стальные нервы. На службу бойцы отбираются только по собственному желанию, так сказать по зову сердца.

«Я пришел в мае 2010 года, тогда еще был отряд милиции особого назначения. Мой путь начинался с бойца оперативной роты, потом я был старшиной оперативной роты, и уже второй год я полицейский-взрывотехник», - рассказал сотрудник инженерно-технического отделения ОМОН управления Росгвардии по области Денис.

С поставленной задачей без современного оборудования человеку справиться сложно. Саперам помогает новейшее техническое оснащение, поступившее на вооружение отряда.

«Это радиоблокиратор «Пелена-12М», предназначен для блокирования радиосигнала, который обычно подается для приведения в действие радиоуправляемых взрывных устройств», - пояснил сотрудник инженерно-технического отделения ОМОН управления Росгвардии по области Игорь.

26-ю годовщину образования службы инженеры пензенского ОМОНа отметили на рабочем месте.

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