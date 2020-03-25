25.03.2020 | 17:37

В зале ожидания пензенского аэропорта никого. В связи с сокращением пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса два перевозчика уведомили о временной отмене полетов в столицу и обратно.

«Вылет рейса 175/176 в 7:10 утра отменяется с 1 апреля по 19-е», - сообщила начальник службы организации перевозок пензенского аэропорта Александра Емелина.

Самолеты второго авиаперевозчика в следующем месяце с 1-го по 24-е число не будут обслуживать направление Пенза - Москва.

«На рейсы, которые отменили S7 и «РусЛайн», в среднем в день по одному-два возврата, не больше», - рассказала кассир Лидия Родионова.

В местах приобретения клиенты сдают забронированные билеты. Проблем с возвратом денежных средств не возникает. Снижение потока отмечают и на железнодорожном транспорте.

На официальном сайте компании РЖД в разделе «Пассажирам» информация по изменению расписания движения поездов.

«Пенза - Ряжск. Уменьшена периодичность курсирования: отправлением из Пензы с 2 по 24 апреля по четным числам, отправлением из Москвы с 3 по 23 апреля по нечетным числам», - сказано там.

Что касается летнего расписания железнодорожного и авиатранспорта, то пока никаких изменений нет.

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