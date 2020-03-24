24.03.2020 | 17:54

Веселые «Ромашки» появлялись в конце марта на улицах Пензы в прошлые годы. Так сотрудники противотуберкулезного диспансера отмечали день борьбы с этим опасным заболеванием.

Но в 2020-м коронавирус оказался страшнее. Именно из-за него отменили все запланированные акции.

На дверях поликлиники на Суворова - объявление о том, что бесплатного флюорографического обследования не будет.

И все же в одном месте дату просто не могли не отметить. В областной туберкулезной больнице посетителей встречали на входе с шарами и вручали листовки, говорящие о мерах профилактики.

На вопросы жителей по телефону отвечала главный внештатный фтизиатр Елена Соколова. Она подчеркивает, что звонков на горячую линию оказалось не меньше, чем в прошлые годы. А вот число заболевших в регионе снижается.

«Заболеваемость туберкулезом постоянного населения у нас 24 на 100 000, то есть из каждых 100 000 у нас 24 человека заболели туберкулезом. Всего по Пензенской области мы взяли на учет 313 человек. Буквально 5 лет назад впервые выявленных было 1 500», - сообщила Елена Соколова.

Заболевших туберкулезом детей еще меньше - в 2019-м их выявили 11 человек. Многие пензенцы и расслабились.

«У нас в семье и в окружении не было такого заболевания. Мало что известно», - рассказала горожанка.

«Мне кажется, коронавирус преувеличен, а туберкулез пострашнее будет», - отметил молодой человек.

«Если сейчас всего бояться, жить страшно будет», - заявила прохожая.

Врачи расстраиваются из-за того, что родители все чаще отказываются делать ребенку прививку БЦЖ, пробу Манту или Диаскинтест. Между тем говорить о том, что туберкулез сдался, пока очень рано.

Самое древнее из известных человечеству инфекционных заболеваний до сих пор не побеждено. В прошлом году оно отправило на тот свет 31 жителя региона, и это притом что смертность от туберкулеза в Пензенской области ниже, чем в среднем по России.

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