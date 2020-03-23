23.03.2020 | 10:06

В Кузнецке прокуратура провела проверку соответствия городских дорог требованиям закона. В рейдах участвовали и сотрудники ОГИБДД.

Ими было зафиксировано множество нарушений законодательства о безопасности движения. Так, на нескольких улицах знаки «Пешеходный переход» разместили в неположенном месте, а освещение у некоторых зебр в темное время суток отключают.

«В марте и мае 2019 года ОГИБДД ОМВД России по Кузнецку главе администрации города вносились представления о приведении муниципальных дорог в нормативное состояние, однако меры к устранению нарушений органом местного самоуправления приняты не были», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Прокурор обратился в суд с заявлением о признании незаконным бездействия городских властей и МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Кузнецка» и возложении обязанности по приведению дорог в соответствие с требованием стандарта.

Пока иск находится на рассмотрении суда.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.