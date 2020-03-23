В Кузнецке прокуратура провела проверку соответствия городских дорог требованиям закона. В рейдах участвовали и сотрудники ОГИБДД.
Ими было зафиксировано множество нарушений законодательства о безопасности движения. Так, на нескольких улицах знаки «Пешеходный переход» разместили в неположенном месте, а освещение у некоторых зебр в темное время суток отключают.
«В марте и мае 2019 года ОГИБДД ОМВД России по Кузнецку главе администрации города вносились представления о приведении муниципальных дорог в нормативное состояние, однако меры к устранению нарушений органом местного самоуправления приняты не были», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Прокурор обратился в суд с заявлением о признании незаконным бездействия городских властей и МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Кузнецка» и возложении обязанности по приведению дорог в соответствие с требованием стандарта.
Пока иск находится на рассмотрении суда.
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Администрация, ау!!! Принимайте меры, ремонтируйте дороги, наносите разметку. Хватит бесконечные совещания проводить. Я налоги за что плачу, что бы вы премии получали?? В стране эпидемия, а Златогорский зовет всех на субботник, это как вообще