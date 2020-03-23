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Общество | В Кузнецке дороги не соответствуют требованиям безопасного движения

23.03.2020|10:06
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В Кузнецке прокуратура провела проверку соответствия городских дорог требованиям закона. В рейдах участвовали и сотрудники ОГИБДД.

Ими было зафиксировано множество нарушений законодательства о безопасности движения. Так, на нескольких улицах знаки «Пешеходный переход» разместили в неположенном месте, а освещение у некоторых зебр в темное время суток отключают.

«В марте и мае 2019 года ОГИБДД ОМВД России по Кузнецку главе администрации города вносились представления о приведении муниципальных дорог в нормативное состояние, однако меры к устранению нарушений органом местного самоуправления приняты не были», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Прокурор обратился в суд с заявлением о признании незаконным бездействия городских властей и МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Кузнецка» и возложении обязанности по приведению дорог в соответствие с требованием стандарта.

Пока иск находится на рассмотрении суда.

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Гость|23.03.2020 11:05|

Администрация, ау!!! Принимайте меры, ремонтируйте дороги, наносите разметку. Хватит бесконечные совещания проводить. Я налоги за что плачу, что бы вы премии получали?? В стране эпидемия, а Златогорский зовет всех на субботник, это как вообще

Гость|23.03.2020 11:07|

Как это местная власть бездействует? А призывы к установке корыт и ношению калош и резиновых сапог. Или это имитация бурной деятельности?

Гость|23.03.2020 11:10|

Что то я ни одного корыта на улице не видел

Гость|23.03.2020 11:16|

Прокуратура молодец, писульку накарябала, на этом ее работа выполнена,через некоторое время еще раз и так о бесконечности, работяги...

Гость|23.03.2020 11:18|

Гость писал(a):

Администрация, ау!!! Принимайте меры, ремонтируйте дороги, наносите разметку. Хватит бесконечные совещания проводить. Я налоги за что плачу, что бы вы премии получали?? В стране эпидемия, а Златогорский зовет всех на субботник, это как вообще
Потеряшка, ты опять аукаешь, потерялась опять, ничего, скоро тебя найдут.

Гость|23.03.2020 11:52|

Загадка:"Почему у местного холуя, язычок стал позолоченные"?

Имя: Гость
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