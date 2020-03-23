23.03.2020 | 09:47

Эксперты рассказали о причинах популярности самого массового материала для стеновых конструкций гражданского домостроения в России.

За минувшие 15 лет объем производства автоклавного газобетона вырос в 12 раз. При этом объем выпуска низких плотностей увеличивается.

Доля автоклавного ячеистого бетона в структуре стеновых штучных материалов представлена в диаграмме.

ДИАГРАММА

Планируя строительство дома, каждый хозяин хочет возвести его быстро и без лишних затрат, но при этом не поступиться качеством и комфортом. Характеристики газоблоков низкой плотности соответствуют этим запросам.

Сам по себе материал стоит недорого. Стоимость квадратного метра несущей стены толщиной 300 мм из газобетонных блоков с прочностью b2,0 и b2,5 при возведении до трех этажей без дополнительного утепления обойдется всего в 1 200 рублей, тогда как его стоимость из дерева или кирпича составит от 2 500 рублей.

ГРАС блоки

Материал одновременно выполняет функции как несущего, так и теплоизоляционного. Чем ниже плотность блока, тем выше его теплосберегающие свойства. Благодаря ячеистой структуре зимой в помещении будет сохраняться тепло, в жару - прохлада.

Газобетон экологичен: в его состав входят песок, известь, цемент, гипс, вода и натуральный газообразователь. Он имеет отличные показатели по морозостойкости и пожаробезопасности и не разрушается от воздействия низких температур.

При возведении дома из пористых газобетонных блоков снижаются траты на фундамент и аренду спецтехники. Технология строительства из автоклавных блоков подразумевает метод тонких швов с небольшим расходом кладочной смеси.

Довольно большой размер блока, точная геометрия и легкая обрабатываемость позволяют сократить временные затраты: стены возводят быстро, без кропотливой работы над стыками, а в дальнейшем поверхность не нужно дополнительно выравнивать или обрабатывать перед чистовой отделкой.

ГРАС стена

Экономия при использовании блоков D300 b2.0 и D350 b2.5 достигается за счет следующих критериев:

- не требуется дополнительного утепления, достаточно толщины стены всего 300 мм;

- блоки обладают повышенной прочностью и прекрасно подходят для строительства домов в 2-3 полноценных этажа с железобетонными плитами перекрытия;

- снижены затраты на доставку, возможна большая загрузка блоков;

- за счет уменьшения толщины стены у дома появляется дополнительная площадь;

- уменьшена нагрузка на фундамент;

- блоки имеют идеально ровную форму;

- при эксплуатации дома экономия на отоплении и кондиционировании помещения составит 50 000 рублей в год из расчета 200 кв. м площади.

ГРАС ворота

Одним из основных производителей и поставщиком ячеистых автоклавных газобетонных блоков низких плотностей D300 B2,0 и D350 B2,5 в России является компания «ДСК «ГРАС». Стоит особо отметить, что плотные блоки D350 с прочностью B2.5 выпускаются сейчас только на заводах «ГРАС». Продукцию «ДСК «ГРАС» можно приобрести оптом и в розницу. Для этого необходимо оформить заказ на официальном сайте компании или обратиться в своем регионе к партнерам завода, указанным на сайте.

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