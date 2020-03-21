21.03.2020 | 18:22

В мордовском селе Старое Захаркино забил новый родник. В овраге он появился благодаря усилиям человека. Источник находится выше по течению.

«В лесу есть колодец, он имеет давнюю историю, по-мордовски называется Салаво-Лисьма, то есть тайный родничок. И все течет оттуда», - рассказала жительница села Назимкино Любовь Ромашкина.

Один щедрый и умелый местный житель направил поток целебной воды в нужное русло. Меценат построил большую купель. В ней можно, скинув грешные одежды, окунуться в большую чашу с освященной жидкостью. Везде православные иконы, есть даже небольшой молельный домик. Проведено электричество, созданы удобные подъездные пути.

Но главное, конечно, - это стремящаяся в емкости свежайшая, кристально чистая вода. Добывать ее можно как из трубы, так и с помощью традиционного деревенского сооружения.

Колодец в селе всегда был не только источником питьевой воды, но и местом встреч деревенских жителей. Вокруг него устраивали сходы, сплетничали, делились новостями, веселились, горевали. Теперь такая форма коммуникации не утратила актуальности. Для того и место облагорожено.

«Очень много приезжих. Едут сюда за водой», - отметила женщина.

Главная особенность бьющего из под земли источника в самом понятии, в слове: родник - это там, где родина.

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