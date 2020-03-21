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Общество | В селе Старое Захаркино появился новый родник

21.03.2020|18:22
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В мордовском селе Старое Захаркино забил новый родник. В овраге он появился благодаря усилиям человека. Источник находится выше по течению.

«В лесу есть колодец, он имеет давнюю историю, по-мордовски называется Салаво-Лисьма, то есть тайный родничок. И все течет оттуда», - рассказала жительница села Назимкино Любовь Ромашкина.

Один щедрый и умелый местный житель направил поток целебной воды в нужное русло. Меценат построил большую купель. В ней можно, скинув грешные одежды, окунуться в большую чашу с освященной жидкостью. Везде православные иконы, есть даже небольшой молельный домик. Проведено электричество, созданы удобные подъездные пути.

Но главное, конечно, - это стремящаяся в емкости свежайшая, кристально чистая вода. Добывать ее можно как из трубы, так и с помощью традиционного деревенского сооружения.

Колодец в селе всегда был не только источником питьевой воды, но и местом встреч деревенских жителей. Вокруг него устраивали сходы, сплетничали, делились новостями, веселились, горевали. Теперь такая форма коммуникации не утратила актуальности. Для того и место облагорожено.

«Очень много приезжих. Едут сюда за водой», - отметила женщина.

Главная особенность бьющего из под земли источника в самом понятии, в слове: родник - это там, где родина.

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Гость|21.03.2020 18:59|

Смотрю жрецы уже себе его присвоили.

Гость|21.03.2020 19:06|

как одежды могут быть грешными, ппц хуже папуаса писака

Гость|21.03.2020 19:07|

Рвачи везде лапы поганые тянут...

Святое,где их нет.

Гость|21.03.2020 19:11|

Гость писал(a):

Рвачи везде лапы поганые тянут...

Святое,где их нет.

Молодец Мужик кто расчистил и молельный домик построил.!Уважаю его как человека и Православного!

Гость|21.03.2020 19:17|

И почём сей банкет?

Гость|21.03.2020 19:31|

Анализы воды брали ? Все родники в пределах до 20 км от центра города ядовиты !

Гость|21.03.2020 19:36|

Свято-ядовиты?

Гость|21.03.2020 19:51|

Гость писал(a):

Смотрю жрецы уже себе его присвоили.
Мультфильм "Вот какие чудеса!" посмотрите и вам откроется вся сущность этих шарлатанов.

Попы в Бога не верят,поэтому начали маски одевать и дез. обработку в ТЦ делать.

Кстати,сегодня наша,славянская Масленица.Хотя она и не может быть другой.Иудеи этот праздник прихватизировали.

Имя: Гость
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