21.03.2020 | 18:55

В период острых респираторных инфекционных заболеваний и пандемии коронавируса спасателям стали чаще поступать вызовы от пензенцев, разбивших ртутный градусник. Примерно три-четыре раза в неделю бригада городской службы выезжает к месту ЧП, чтобы совершенно бесплатно собрать тяжелый металл.

Как действовать в случае, если ваш термометр после удара разлетелся на мелкие осколки, а серебристые шарики раскатились по полу, рассказали в Пензенском пожарно-спасательном центре.

«Первое, что нужно сделать, - это закрыть помещение, предварительно открыв окна, и вызвать спасателей. Ограничить вход туда людей. Спасатели приедут, выполнят необходимые демеркуризационные работы и дадут рекомендации по дальнейшим действиям», - сообщил начальник поисково-спасательной службы Пензенского пожарно-спасательного центра Александр Стульников.

Действия заключаются в самостоятельной утилизации опасных отходов. В городе на Суре есть несколько организаций, где принимают вышедшие из строя измерительные приборы, содержащие ртуть. Сдать вдребезги разбитый градусник можно, например, в «Пензавторсырье».

Утилизация градусника там стоит 55 рублей. Остатки желательно сдавать в герметичной упаковке, стеклянной или пластиковой таре. При этом содержимое должно быть залито раствором марганцовки, хлором или «Белизной».

Большинство людей считает, что такие сложности ни к чему, и предпочитает выбрасывать прибор с опасным веществом в контейнер, как обычный мусор.

«Ни в коем случае нельзя использовать пылесос для сбора ртути, потому что, наоборот, мелкие дисперсные частицы разлетятся по всем комнатам. И пылесос будет непригоден в дальнейшем, и собрать ртуть будет невозможно», - пояснил Александр Стульников.

В медицинском градуснике содержится примерно два грамма тяжелого металла. Поэтому уехать за город и попытаться самостоятельно утилизировать опасные отходы в чистом поле - вариант плохой. Если каждый будет избавляться от ртутного градусника таким варварским способом, страшно представить, какой вред люди нанесут окружающей среде.

Что касается электронных термометров, то они пока не могут полностью вытеснить из обихода своих предшественников. В первую очередь - из-за цены.

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