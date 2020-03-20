20.03.2020 | 09:18

На конец 2019 года в Пензенской области было зарегистрировано 1 332 наркозависимых человека. Наибольшее их количество проживает в Пензе и Кузнецке. Зафиксировано 190 отравлений наркотиками, из них 23 - с летальным исходом. 571 человек привлечен к уголовной ответственности за участие в незаконном наркообороте.

Эти цифры были озвучены на заседании антинаркотической комиссии, которое в четверг, 19 марта, провел губернатор Иван Белозерцев.

«За год среди подростков почти на треть уменьшилось количество злоупотреблений наркотическими веществами с вредными последствиями. Снизилась и первичная выявляемость. В 2019-м на учет были поставлены 4 подростка», - сообщил глава региона.

Однако, по его мнению, официальная статистика не полностью отображает истинное положение дел.

«Сегодня общемировая тенденция такова, что наркозависимость все больше уходит в тень, захватывает представителей благополучной части общества. Такие люди употребляют одурманивающие вещества время от времени и на учете в наркодиспансере, как правило, не стоят. Это серьезная проблема, поскольку эпизодическое употребление довольно быстро формирует стойкую потребность, от наркотиков гибнут молодые трудоспособные люди», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Так, 14 человек из числа погибших от отравлений запрещенными веществами никогда не стояли на учете у врачей.

Губернатор потребовал наладить оперативный обмен информацией между наркологами и органами местного самоуправления. О каждом ЧП, связанном с употреблением наркотиков, необходимо немедленно сообщать главе муниципального образования. Курировать процесс он поручил зампреду правительства области Юрию Денисову.

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