20.03.2020 | 16:29

Не запах свежеприготовленных каши и котлет, а легкий, едва уловимый аромат хлорки витает в школьных столовых. В образовательных учреждениях проводят генеральную уборку. Во время каникул в условиях режима повышенной готовности отмывают все поверхности - стены, батареи, двери, парты в классах.

«Недостатка в каких-то моющих средствах у нас нет, дезинфектанты все имеются в наличии в достаточном количестве. Само средство у нас не менялось, оно осталось прежним, потому что рассчитано на обработку при любой инфекции, включая вирусную», - сообщила директор школы № 12 г. Пензы Наталья Слепова.

«Мы всегда так тщательно убираем, чтобы у нас было чисто всегда. Мы своих детей любим. У нас общественное заведение, поэтому приходится относиться более ответственно. Дома - иногда с ленцой, а здесь нельзя», - отметила уборщик служебных помещений Раиса Фокина.

Весенние каникулы у пензенских школьников начались почти на неделю раньше. Теперь по коридорам ходят только помощницы Мойдодыра, трут до блеска парты и полы.

А вот за зеленые уголки в кабинетах на время отдыха ребят назначены ответственные. Обычно за цветами ухаживают дежурные ученики.

«Приходится приходить и опрыскивать цветы, чтобы сохранить красоту и, когда ребята вернутся в класс, чтобы зелень порадовала свежестью», - пояснила учитель изобразительного искусства школы № 12 г. Пензы Наталья Золотцева.

Одним таким трудовым десантом, который проходит во всех образовательных учреждениях, дело не ограничится. Как гласит поговорка, повторение - мать учения. Так что работники не убирают тряпки и швабры далеко.

«Перед выходом детей на занятия будет все повторно проведено, будет обработана вся школа», - заявила Наталья Слепова.

Когда ученики вновь сядут за парты, пока не знают даже в школах.

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