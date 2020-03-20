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Общество | Стоимость ОСАГО в Пензенской области снизилась на 8,7%

20.03.2020|13:30
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Российский союз автостраховщиков (РСА) напомнил, что в 2019 году стартовал первый этап реформы «автогражданки», в рамках которого уже удалось достичь весомых результатов.

Так, были расширены границы тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз, изменился подход к определению коэффициентов «возраст-стаж» и «бонус-малус» - он стал более гибким.

В результате, несмотря на опасения ряда скептиков, средняя стоимость полиса по стране снизилась на 5%. В Пензенской области по итогам 2019 года она уменьшилась на 8,7% и сейчас составляет 3 896 рублей.

В рамках второго этапа изменений предлагается дать страховщикам возможность учитывать грубые нарушения ПДД при расчете стоимости «автогражданки». Речь идет о вождении в нетрезвом виде, превышении скорости на величину более 60 километров в час, проезде на красный сигнал светофора и движении по встречной полосе.

Такая мера позволит сделать ценообразование в ОСАГО еще более персонифицированным, а также послужит дополнительным стимулом к снижению аварийности на дорогах, ведь для аккуратных и опытных водителей цена полиса будет более низкой, а для лихачей - более высокой.

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Гость|20.03.2020 14:18|

уже 3 года без осаго ездию и чё

Гость|20.03.2020 14:26|

Гость писал(a):

уже 3 года без осаго ездию и чё
ничё, иди в школу, грамматику учить

Гость|20.03.2020 14:35|

Ничто не может стать дешевым само по себе. На фоне этого есть 100% обман. Они так говорят, но когда наступает момент оплаты, мы платим больше. Если вы спросите почему, выслушайте ерунду, если у вас достаточно терпения!!!

Имя: Гость
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