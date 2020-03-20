20.03.2020 | 13:30

Российский союз автостраховщиков (РСА) напомнил, что в 2019 году стартовал первый этап реформы «автогражданки», в рамках которого уже удалось достичь весомых результатов.

Так, были расширены границы тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз, изменился подход к определению коэффициентов «возраст-стаж» и «бонус-малус» - он стал более гибким.

В результате, несмотря на опасения ряда скептиков, средняя стоимость полиса по стране снизилась на 5%. В Пензенской области по итогам 2019 года она уменьшилась на 8,7% и сейчас составляет 3 896 рублей.

В рамках второго этапа изменений предлагается дать страховщикам возможность учитывать грубые нарушения ПДД при расчете стоимости «автогражданки». Речь идет о вождении в нетрезвом виде, превышении скорости на величину более 60 километров в час, проезде на красный сигнал светофора и движении по встречной полосе.

Такая мера позволит сделать ценообразование в ОСАГО еще более персонифицированным, а также послужит дополнительным стимулом к снижению аварийности на дорогах, ведь для аккуратных и опытных водителей цена полиса будет более низкой, а для лихачей - более высокой.