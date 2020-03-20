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Общество | Пензенцев предупредили об уголовном наказании за отказ от самоизоляции

20.03.2020|16:26
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Во вторник, 20 марта, на пресс-конференции, посвященной мерам по борьбе с эпидемией, губернатор Иван Белозерцев сообщил: специалисты утверждают, что коронавирус пока не изучен.

«Может быть, человек получил этот вирус, но не чувствует этого: температуры нет, иммунитет сильный», - пояснил он.

Глава региона предупредил об уголовной ответственности за отказ от самоизоляции по возвращении из-за границы.

Он прокомментировал вопрос одного из журналистов, рассказавшего о знакомом, который прибыл семь дней назад из Испании и собирается выходить на работу.

«Он сегодня входит в группу риска. Ему нужно еще на семь дней остаться дома, потому что таков инкубационный период», - объяснил губернатор.

По его словам, если человек, пренебрегший мерами безопасности, заразит кого-то, его привлекут к уголовной ответственности. «А если кто-то умрет из-за него, то можно и присесть», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин рассказал о том, как в Пензенской области организована работа с людьми, приезжающими из-за рубежа.

Он сообщил, что налажено взаимодействие с правоохранительными органами, откуда ежедневно поступает информация обо всех, кто пересекал границу. Эти списки обрабатываются, за путешественниками устанавливается медицинское наблюдение.

Михаил Перекусихин подчеркнул, что никто никому не будет персонально вручать какие-то предупреждения. Информация максимально донесена до населения, поэтому считается, что человек сам понимает необходимость проявлять сознательность. При выявленных нарушениях может грозить штраф в размере от 500 рублей.

«По истечении 14 дней гражданин может спокойно выходить на работу, ходить по своим делам. Но если в течение еще месяца появятся симптомы, у него вновь возьмут анализ на коронавирус», - пояснил Перекусихин.

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Гость|20.03.2020 16:38|

А как же дама из Милана?

Гость|20.03.2020 16:42|

Номер статьи может назвать мой любименький губер?

Гость|20.03.2020 16:44|

Нуждыpenzainform.ru писал(a):

Эти списки обрабатываются, за путешественниками устанавливается медицинское наблюдение.
Сегодня уже была новость как даму из Армении никто не встречал.

Если все так серьезно, почему бы не делать всем приезжим анализ на вирус? И как они изолируются, если у них дома проживают другие люди и уже они спокойно разнесут вирус.

Гость|20.03.2020 16:46|

Гость писал(a):

А как же дама из Милана?
Ей можно - она их своих.

Гость|20.03.2020 16:46|

Гость писал(a):

Номер статьи может назвать мой любименький губер?
Держи, неуч. УК РФ Статья 236

Имя: Гость
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