20.03.2020 | 16:26

Во вторник, 20 марта, на пресс-конференции, посвященной мерам по борьбе с эпидемией, губернатор Иван Белозерцев сообщил: специалисты утверждают, что коронавирус пока не изучен.

«Может быть, человек получил этот вирус, но не чувствует этого: температуры нет, иммунитет сильный», - пояснил он.

Глава региона предупредил об уголовной ответственности за отказ от самоизоляции по возвращении из-за границы.

Он прокомментировал вопрос одного из журналистов, рассказавшего о знакомом, который прибыл семь дней назад из Испании и собирается выходить на работу.

«Он сегодня входит в группу риска. Ему нужно еще на семь дней остаться дома, потому что таков инкубационный период», - объяснил губернатор.

По его словам, если человек, пренебрегший мерами безопасности, заразит кого-то, его привлекут к уголовной ответственности. «А если кто-то умрет из-за него, то можно и присесть», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин рассказал о том, как в Пензенской области организована работа с людьми, приезжающими из-за рубежа.

Он сообщил, что налажено взаимодействие с правоохранительными органами, откуда ежедневно поступает информация обо всех, кто пересекал границу. Эти списки обрабатываются, за путешественниками устанавливается медицинское наблюдение.

Михаил Перекусихин подчеркнул, что никто никому не будет персонально вручать какие-то предупреждения. Информация максимально донесена до населения, поэтому считается, что человек сам понимает необходимость проявлять сознательность. При выявленных нарушениях может грозить штраф в размере от 500 рублей.

«По истечении 14 дней гражданин может спокойно выходить на работу, ходить по своим делам. Но если в течение еще месяца появятся симптомы, у него вновь возьмут анализ на коронавирус», - пояснил Перекусихин.

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