20.03.2020 | 19:10

Во время весеннего равноденствия происходит сближение Марса и Юпитера. В этот уникальный день свой неофициальный профессиональный праздник отмечают те, кто верит, что расположение небесных тел способно влиять на происходящее с человеком. В Пензе есть люди, которые занимаются астрологическими практиками. Свою деятельность они описывают приблизительно одинаково.

«Я отвечаю так: астрология - это искусство. В астрологии есть расчетные модели, их достаточно много, и есть иррациональные интерпретации», - пояснил астропсихолог Николай Денисенко.

«Астрология не имеет никакого отношения ни к магии, ни экстрасенсам. Это точная наука, которая основана на точных математических расчетах», - отметила астролог-практик Юлия Данилина.

К ним приходят, чтобы составить свой персональный гороскоп, узнать, как складываются звезды в любви или карьере. А еще астрологи могут спрогнозировать мировые события. Пандемию, они конечно, не предсказывали, но на крупные изменения им планеты намекали.

«Год должен был быть годом перезагрузки. Если посмотреть, сейчас год Металлической Крысы по восточному календарю, а она всегда связана с легкими как с самым слабым элементом по у-син. Поэтому - коронавирус и легкие», - рассказал Николай Денисенко.

«В конце марта, 22-го числа, Сатурн меняет свой знак на Водолея. Вот как раз, может быть, вакцину изобретут», - предположила Юлия Данилина.

Как ситуация сложится на самом деле, покажет время.

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