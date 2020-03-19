Сетевое издание|18+|Четверг|19 мар 2020|14:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
  87.74  |  $  81.74

Общество | Студент ИТ-колледжа представит область на олимпиаде профмастерства

19.03.2020|13:24
Печать

17 марта на базе пензенского ИТ-колледжа прошел региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника».

В конкурсе участвовали восемь 8 студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования пензенских колледжа информационных и промышленных технологий, колледжа архитектуры и строительства, социально-педагогического колледжа, а также Кузнецкого колледжа электронных технологий, Каменского техникума промышленных технологий и предпринимательства, Мокшанского агротехнологического колледжа, технологического колледжа Пензенского государственного технологического университета и многопрофильного колледжа Пензенского государственного университета.

На протяжении всего конкурсного дня студенты выполняли сложные задания, соответствующие требованиям всероссийской олимпиады.

Участники демонстрировали умения в тестировании и решении общепрофессиональной задачи, переводе профессионального текста, настройке и программировании активных компонентов сетевого оборудования, установке и настройке операционной системы.

Также студенты выполняли вариативные задания в соответствии со специфическими для каждой специальности профессиональными компетенциями, умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций профессиональных стандартов.

По итогам конкурса первое место занял студент Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий Андрей Марутин. Он будет представлять регион на всероссийском этапе олимпиады профессионального мастерства.

12 марта по результатам олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика» победителями стали Юрий Гусев (первое место) и Павел Федосин (второе место). 14 февраля по укрупненной группе специальностей 15.00.00 «Машиностроение» победу одержал Илья Хорев.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте