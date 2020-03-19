19.03.2020 | 13:24

17 марта на базе пензенского ИТ-колледжа прошел региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника».

В конкурсе участвовали восемь 8 студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования пензенских колледжа информационных и промышленных технологий, колледжа архитектуры и строительства, социально-педагогического колледжа, а также Кузнецкого колледжа электронных технологий, Каменского техникума промышленных технологий и предпринимательства, Мокшанского агротехнологического колледжа, технологического колледжа Пензенского государственного технологического университета и многопрофильного колледжа Пензенского государственного университета.

На протяжении всего конкурсного дня студенты выполняли сложные задания, соответствующие требованиям всероссийской олимпиады.

Участники демонстрировали умения в тестировании и решении общепрофессиональной задачи, переводе профессионального текста, настройке и программировании активных компонентов сетевого оборудования, установке и настройке операционной системы.

Также студенты выполняли вариативные задания в соответствии со специфическими для каждой специальности профессиональными компетенциями, умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций профессиональных стандартов.

По итогам конкурса первое место занял студент Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий Андрей Марутин. Он будет представлять регион на всероссийском этапе олимпиады профессионального мастерства.

12 марта по результатам олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика» победителями стали Юрий Гусев (первое место) и Павел Федосин (второе место). 14 февраля по укрупненной группе специальностей 15.00.00 «Машиностроение» победу одержал Илья Хорев.