19.03.2020 | 17:48

В музее Пензенского морского собрания безлюдно и тихо, как в подводной лодке. Люди, которые несут службу на субмаринах, как правило, скромно отмечают свой профессиональный праздник.

19 марта 1906 года указом императора Николая II впервые в классификацию военных судов был включен новый разряд - подводные лодки.

«Флот рос и развивался и на сегодняшний день превратился в огромную составляющую ядерного щита России, в одну из основных его частей. Современный флот располагает всем необходимым для того, чтобы дать отпор любому агрессору», - пояснил контр-адмирал в отставке Владимир Буланов.

В современном военном флоте страны есть атомные и дизель-электрические подводные лодки, а также крейсеры стратегического назначения. Однако, кроме технического оснащения, военно-морские силы России славятся своими героическими традициями.

«Помимо ветеранов военно-морского флота - подводников, поздравляю и членов их семей, которые в разные времена в разных гарнизонах вместе со своими мужьями несли тяжелую службу рядом с подводным флотом. Дорогие ветераны! С великим вас праздником, добра вам в семьи, здоровья, удачи во всех делах и семь футов под киль по волнам мирной жизни», - пожелал Владимир Буланов.

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