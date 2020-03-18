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Общество | В православных храмах Пензы ввели меры предосторожности

18.03.2020|17:04
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Если еще несколько дней назад верующие могли приложиться к святому кресту, то теперь прихожанам нужно воздержаться от его лобзания. После окончания Божественной литургии рекомендуется распятие просто возлагать на головы людей.

Эти и другие меры предосторожности введены в православных храмах в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«То же самое - с причастием, хотя мы все, люди верующие, понимаем, что через это не передается. Но, чтобы людей не вводить в искушение, не лишать их причастий, после каждого причащения будет лжица обрабатываться спиртосодержащим раствором», - пояснил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Все служащие в храмах обязаны делать необходимую работу в перчатках и масках.

«Чтобы и себя обезопасить, и своих прихожан. Это минимум. Для помазания вводятся одноразовые палочки, чтобы они были индивидуальны и сжигались после этого. Будем стараться людей призывать к тому, чтобы, когда кто-то в семье болеет или они сами заболели ОРВИ, воздерживаться от общественных богослужений, молиться дома», - рассказал Серафим.

«Никакой боязни нет», - отметила прихожанка.

«С нами бог!» - пояснила женщина.

Верующие не могут удержаться от того, чтобы не приложиться к иконам. Теперь около святых ликов дежурят служители, которые после каждого такого подхода протирают стекло спиртосодержащей жидкостью.

В храме Пимена Угрешского, расположенного рядом с онкологическим диспансером, это делают сестры милосердия, вооруженные тройным одеколоном.

«Береженого бог бережет, поэтому мы не отступаем. Как требует медицина, мы так все и выполняем», - подчеркнула сестра милосердия Татьяна Коврижных.

Тем не менее от массовых мероприятий, таких как крестный ход, в православных церквях пока решили воздержаться.

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Гость|18.03.2020 18:40|

Попы свое радио запустили. Кому надо получайте благодать на радиоволне Вера. Блаженные.

Гость|18.03.2020 18:41|

ПОЧЕМУ ПОПЫ НЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ???????ЭТО ЖЕ РАССАДНИК ВИРУСА. ТАМ 90% ПОСЕТИТЕЛЕЙ СТАРШЕ 60 ЛЕТ. ПОЧЕМУ ГУБЕРНАТОР НЕ МОЖЕТ НА НИХ ПОВЛИЯТЬ.????!!!!ПУСТЬ ОРГАНИЗУЮТ КРЕСТНЫЙ ХОД ПО БОРЬБЕ С ВИРУСОМ, А ВОСЬ ПОМОЖЕТ, ТОГДА МОЖНО ПОВЕРИТЬ В БОЖЕСТВО!!!

Гость|18.03.2020 18:42|

В Ленобласти состоится крестный ход против коронавируса

Его проведут глава Кировского муниципального района и настоятель Предтеченского храма.

Гость|18.03.2020 18:45|

Священнослужитель рассказал, что Крестные ходы издревле использовались во время эпидемий и останавливали инфекционные болезни.

Накануне на встрече с губернатором Волгоградской области и общественниками митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор рассказал о своем отношении к нашумевшей пандемии вируса COVID-19.

Напомним, что ранее Волгоградская епархия заявила, что коронавирус никак не повлияет на проведение пасхального Крестного хода: «Никакие вирусы этому не помеха».

Сейчас, после того, как в области объявили режим повышенной готовности к коронавирусу, отменять мероприятие для православных верующих также не собираются.

Гость|18.03.2020 18:55|

Пусть попы их и лечат потом.

Имя: Гость
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