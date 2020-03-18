18.03.2020 | 17:04

Если еще несколько дней назад верующие могли приложиться к святому кресту, то теперь прихожанам нужно воздержаться от его лобзания. После окончания Божественной литургии рекомендуется распятие просто возлагать на головы людей.

Эти и другие меры предосторожности введены в православных храмах в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«То же самое - с причастием, хотя мы все, люди верующие, понимаем, что через это не передается. Но, чтобы людей не вводить в искушение, не лишать их причастий, после каждого причащения будет лжица обрабатываться спиртосодержащим раствором», - пояснил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Все служащие в храмах обязаны делать необходимую работу в перчатках и масках.

«Чтобы и себя обезопасить, и своих прихожан. Это минимум. Для помазания вводятся одноразовые палочки, чтобы они были индивидуальны и сжигались после этого. Будем стараться людей призывать к тому, чтобы, когда кто-то в семье болеет или они сами заболели ОРВИ, воздерживаться от общественных богослужений, молиться дома», - рассказал Серафим.

«Никакой боязни нет», - отметила прихожанка.

«С нами бог!» - пояснила женщина.

Верующие не могут удержаться от того, чтобы не приложиться к иконам. Теперь около святых ликов дежурят служители, которые после каждого такого подхода протирают стекло спиртосодержащей жидкостью.

В храме Пимена Угрешского, расположенного рядом с онкологическим диспансером, это делают сестры милосердия, вооруженные тройным одеколоном.

«Береженого бог бережет, поэтому мы не отступаем. Как требует медицина, мы так все и выполняем», - подчеркнула сестра милосердия Татьяна Коврижных.

Тем не менее от массовых мероприятий, таких как крестный ход, в православных церквях пока решили воздержаться.

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