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Общество | Конференция пензенских школьников пройдет дистанционно

18.03.2020|12:26
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VII региональная научно-практическая конференция школьников «Природно-культурное и духовное наследие Пензенской области» пройдет дистанционно. Это связано с запретом на проведение в регионе массовых мероприятий для недопущения распространения коронавируса.

Решено организовать конференцию на базе портала поддержки дистанционных мультимедийных интернет-проектов ДМИП.рф.

В мероприятии примут участие ученики всех образовательных учреждений Пензенской области с 3-го по 11-й класс. Они представят свои работы по изучению объектов культурного, природного и духовного наследия региона, осветят экологические проблемы, презентуют исследовательские проекты и интернет-туры виртуальных экскурсий по Сурскому краю.

«Заявки подаются не позднее 27 марта», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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