17.03.2020 | 17:36

Во вторник, 17 марта, в правительстве Пензенской области прошло совещание по решению проблем, с которыми обратились жители села Болотниково Лунинского района.

Болотниково относится к малым населенным пунктам, однако в нем есть фельдшерско-акушерский пункт и школа, а в текущем году запланировано строительство нового модульного ФАПа.

Участники совещания обсудили социально-экономические перспективы развития села. Так, они рассмотрели несколько способов финансирования завершения реконструкции дороги до Болотникова. При этом отмечалось, что в Лунинском районе есть подрядные организации, которым по силам оперативно выполнить эту работу.

Губернатор Иван Белозерцев поставил задачу завершить в этом году дорожные работы, а также установить в селе фонари и капитально отремонтировать кровлю школы.

Участники совещания также обменялись мнениями по поводу модернизации местного Дома культуры. Вариантов два: либо реконструкция полуразвалившегося здания советских времен, либо строительство нового. Старое сооружение требует больших затрат, неэффективных при малой численности населения. Поэтому решение будет принято после экономических расчетов.

«Также были затронуты вопросы обновления почты, где в ближайшее время намечен ремонт. Губернатор распорядился обеспечить стабильную интернет-связь, чтобы почтальоны могли использовать мобильные терминалы при оказании услуг, в том числе при приеме коммунальных платежей», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

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