17.03.2020 | 16:25

Информационный раздаточный материал - главное оружие волонтеров в борьбе со страшной болезнью. Пенза включилась во всероссийскую антинаркотическую акцию «Сообщи, где торгуют смертью!».

«В листовках указаны контактные телефоны, по которым обыкновенный гражданин может сообщить о наркопритоне или о том, что делают закладки. Или, например, наркозависимый человек нуждается в помощи - там указан телефон доверия Областной наркологической больницы, который работает круглосуточно», - сообщила специалист областного многофункционального молодежного центра Наталья Дьячкова.

«Не приходилось сталкиваться и не хотелось бы. Нам нужен здоровый образ жизни!» - отметил пензенец.

Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!» продлится до 30 марта.

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