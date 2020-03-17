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Общество | В Пензе обсудили проблему управления муниципальным имуществом

17.03.2020|17:43
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Депутаты взялись за муниципальное имущество: как эффективно им управлять - об этом народные избранники рассуждали на заседании комиссии городской думы. Заслушав доклад о положении дел за 2019 год, перешли к вопросам.

«Сколько у нас еще бесхозных сетей разных коммуникаций на территории города? И какие планы у УМИ в этом направлении?» - поинтересовался заместитель главы города Пензы Иван Краснов.

«Заказываем техническую документацию, ставим на кадастровый учет. Далее эти объекты на протяжении года находятся на кадастровом учете, и если по истечении года не заявил никто права на это имущество, мы обращаемся в суд за признанием права. На сегодняшний момент мы стараемся ни по одному заявлению не отказывать», - пояснила начальник Управления муниципального имущества г. Пензы Ирина Кочеткова.

Имущество, став казенным, мало интересует ресурсоснабжающие организации, сотрудники которых неохотно принимают его на обслуживание.

«47 домов исключены из программы капитального ремонта, 17 домам рекомендовано обратиться в межведомственную комиссию. Вы не инициировали такие собрания среди жителей, чтобы подготовить необходимые документы?» - задал вопрос депутат городской думы Александр Смирнов.

«Мы в этом году как собственники квартир в жилых домах уже направляли четыре заявления о признании этих домов. Они были рассмотрены положительно», - ответила Ирина Кочеткова.

Также на заседании комиссии депутаты рассмотрели возможность передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества нескольким школам и общественной организации инвалидов.

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Гость|17.03.2020 18:42|

А ирка ничего.

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