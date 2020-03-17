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Общество | У новой дороги на Зеленодольской начали прокладывать ливневку

17.03.2020|12:11
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В Пензе продолжается строительство дороги на улице Зеленодольской, к которому приступили еще летом прошлого года.

Длина пути, предполагающего выезд на федеральную трассу Пенза - Тамбов, составит около четырех километров. Дорога будет пролегать параллельно улице Мереняшева, предусмотрят две полосы движения.

«На сегодняшний день со стороны улицы Зеленодольской подрядная организация выполнила необходимые дорожные работы, позволившие провести укладку выравнивающего слоя асфальтобетона протяженностью около 1 км. Далее уже уложен слой щебеночного и песчаного основания. Ведутся работы по разработке грунта, устройству ливневой канализации», - сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

Уточняется, что все идет по графику, без отставания. На объекте ежедневно задействовано 12 единиц спецтехники. Дорогу планируется достроить в 2022 году.

С учетом того, что в Пензе реконструируется дорога в районе Бригадирского моста, соединяющая Кривозерье и Гидрострой, автомобилисты смогут свободно добраться от Зеленодольской до аэропорта.

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Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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Гость|17.03.2020 12:27|

Главное что бы подушку нормально отсыпали и щебень нормальный гранитный ,а не известняковый иссинский.

Гость|17.03.2020 12:51|

Интересно как беспрепятственно можно будет доехать до аэропорта, если ближайший разворот (поворт на лево) через 4 км, туда сюда 8 км? Проще через Тепличный...

Гость|17.03.2020 12:57|

Дороги это здорово.Но вот вопрос,ну приедет этот огромный машинопоток к забору коттеджного посёлка, а дальше ,что? А зимой?

Гость|17.03.2020 13:05|

Поля совхозные застраивают. Там ещё когда то был сад охраняемый :яблони,груши,вишня,черешня,черноплодка,виктория ,ну и молочная совхозная ферма ,а теперь там многоэтажки и коттеджи.

Гость|17.03.2020 13:32|

А теперь туда на места коровников перееехала вся деревенская дичь и это не район а ужас какой то. Люди там гнилые живут

Гость|17.03.2020 13:49|

penzainform.ru писал(a):

устройству ливневой канализации»
Такую же ? По откатам и понятиям как на ул Урицкого ?

Имя: Гость
Комментарий:

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