17.03.2020 | 12:11

В Пензе продолжается строительство дороги на улице Зеленодольской, к которому приступили еще летом прошлого года.

Длина пути, предполагающего выезд на федеральную трассу Пенза - Тамбов, составит около четырех километров. Дорога будет пролегать параллельно улице Мереняшева, предусмотрят две полосы движения.

«На сегодняшний день со стороны улицы Зеленодольской подрядная организация выполнила необходимые дорожные работы, позволившие провести укладку выравнивающего слоя асфальтобетона протяженностью около 1 км. Далее уже уложен слой щебеночного и песчаного основания. Ведутся работы по разработке грунта, устройству ливневой канализации», - сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

Уточняется, что все идет по графику, без отставания. На объекте ежедневно задействовано 12 единиц спецтехники. Дорогу планируется достроить в 2022 году.

С учетом того, что в Пензе реконструируется дорога в районе Бригадирского моста, соединяющая Кривозерье и Гидрострой, автомобилисты смогут свободно добраться от Зеленодольской до аэропорта.

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