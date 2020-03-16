Сетевое издание|18+|Понедельник|16 мар 2020|19:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
  84.75  |  $  76.07

Общество | Звезда телепроекта «Дом-2» Солнце навестила Пензу

16.03.2020|15:49
Печать

Не успела Ольга Николаева переступить порог телерадиокомпании «Наш дом», как повстречала старого знакомого. Спортивный журналист Владимир Тер-Казаров и звезда телепроекта «Дом-2» Солнце не виделись много лет.

Правда, теперь девушка позиционирует себя не как бывшая участница популярного реалити-шоу, которому она отдала почти полторы тысячи дней своей жизни.

Проект DJ SOLNTCE - вот ее настоящее. Крутит пластинки в ночных клубах. Что же касается телевизионной карьеры, то она начиналась на 11 канале, в программе «Слэм». За 15 лет в здании многое изменилось, говорила Ольга - и не выпускала из рук мобильный телефон, комментировала каждый свой шаг. Заядлая инстаграмщица даже написала книгу о том, как добиться успеха в социальной сети.

«Тут написано, что у меня более 175 000 подписчиков, а уже 180 000 - не успела глазом моргнуть. Это вам, моему любимому каналу, потому что я отсюда родом так сказать», - преподнесла экземпляр автор.

О телевизионном проекте, благодаря которому она стала известной на всю страну, Ольга Николаева говорит с любовью и ностальгией. Но «Дом-2» - это далекое прошлое. Нужно всегда двигаться вперед.

«Я сейчас пошла в аспирантуру - на психологию. Возможно, стану кандидатом наук по психологии. Мой жизненный путь всегда возвращает меня к тем вещам, которые меня интересовали», - поделилась девушка.

Например, недавно Ольга Николаева получила черный пояс по карате. Восточным единоборством девушка занималась с детства, а теперь увлеклась еще и мотоспортом. При всей многогранности своим призванием считает работу за диджейским пультом.

Солнце взошло на пензенском танцполе ненадолго... На следующей день оно улетело в ставшую уже родной Москву.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|16.03.2020 19:06|

Её на вирус проверяли ?

Гость|16.03.2020 19:08|

А если она заразу притащила ?

Гость|16.03.2020 19:21|

А терказар ее в губы чмокнул, аж бегом к ней полител

Гость|16.03.2020 19:23|

тер хазара не жалко

Гость|16.03.2020 19:26|

Согласен, надоел гнусавый

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте