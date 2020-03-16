16.03.2020 | 15:49

Не успела Ольга Николаева переступить порог телерадиокомпании «Наш дом», как повстречала старого знакомого. Спортивный журналист Владимир Тер-Казаров и звезда телепроекта «Дом-2» Солнце не виделись много лет.

Правда, теперь девушка позиционирует себя не как бывшая участница популярного реалити-шоу, которому она отдала почти полторы тысячи дней своей жизни.

Проект DJ SOLNTCE - вот ее настоящее. Крутит пластинки в ночных клубах. Что же касается телевизионной карьеры, то она начиналась на 11 канале, в программе «Слэм». За 15 лет в здании многое изменилось, говорила Ольга - и не выпускала из рук мобильный телефон, комментировала каждый свой шаг. Заядлая инстаграмщица даже написала книгу о том, как добиться успеха в социальной сети.

«Тут написано, что у меня более 175 000 подписчиков, а уже 180 000 - не успела глазом моргнуть. Это вам, моему любимому каналу, потому что я отсюда родом так сказать», - преподнесла экземпляр автор.

О телевизионном проекте, благодаря которому она стала известной на всю страну, Ольга Николаева говорит с любовью и ностальгией. Но «Дом-2» - это далекое прошлое. Нужно всегда двигаться вперед.

«Я сейчас пошла в аспирантуру - на психологию. Возможно, стану кандидатом наук по психологии. Мой жизненный путь всегда возвращает меня к тем вещам, которые меня интересовали», - поделилась девушка.

Например, недавно Ольга Николаева получила черный пояс по карате. Восточным единоборством девушка занималась с детства, а теперь увлеклась еще и мотоспортом. При всей многогранности своим призванием считает работу за диджейским пультом.

Солнце взошло на пензенском танцполе ненадолго... На следующей день оно улетело в ставшую уже родной Москву.

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