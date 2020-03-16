16.03.2020 | 16:05

Кому доверить недвижимость - управляющей компании или ТСЖ... Жильцы многоэтажки по адресу Суворова, 139, казалось бы, сделали выбор и создали товарищество собственников «Родной дом», но возникли сложности с предыдущей организацией.

«Опять начали ходить и собирать подписи, объявлений не было, собраний не было. Людей вводят в заблуждение, говорят: «Нет у вас никакого ТСЖ, и вы остаетесь в старой управляющей компании»», - пояснила жительница дома № 139 на ул. Суворова Татьяна Королева.

О сложностях перехода к ТСЖ инициативные жители рассказывали на приеме у главы города. По словам записавшихся на встречу к Владимиру Мутовкину, руководство предыдущей компании ставит под сомнение правомерность создания товарищества собственников и документы не передает. Защищать свои интересы, говорят женщины, пришлось в арбитражном суде.

«Вынес решение, что у нас кворум есть и наше ТСЖ правомерно», - отметила Татьяна Королева.

Владимир Мутовкин предложил жильцам на месте выслушать все за и против.

«Сможем встречу организовать с вашими людьми? Я там приеду, депутат по вашему округу приедет. Выслушаем людей, пригласим представителя управляющей компании либо его самого. Давайте тогда по времени определимся и начнем с того, что организуем встречу», - сообщил глава города Пензы.

Во дворе происходят стычки между жильцами. Пока среди соседей согласия не будет, договориться по поводу управления домом не получится.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.