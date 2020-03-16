16.03.2020 | 14:36

В понедельник, 16 марта, на заседании комиссии Пензенской городской думы в очередной раз подняли вопрос о размещении пункта полиции в Заре.

Депутат Сергей Лукичев отметил, что с тех пор, как было сделано заявление о дополнительном пункте правоохранительных органов в этом микрорайоне, прошло два месяца, но так ничего и не сделано.

По мнению народного избранника, это говорит о низкой исполнительской дисциплине сотрудников мэрии Пензы.

«В первой версии мы планировали, что пункт полиции будет в полуподвальном помещении многоквартирного дома. Но у нас нет права распоряжаться этим имуществом. Теперь мы планируем установить стационарный объект», - объяснил мэр Пензы Андрей Лузгин.

Он подчеркнул, что создание пункта, безусловно, займет больше времени. «Но это не означает, что администрация не занимается этим вопросом и не собирается выполнять свои обязательства», - заключил он.

Открытие нового пункта полиции жители Зари ждут уже несколько лет. Речь о том, что в микрорайоне выделят для этого помещение, зашла на планерке в администрации Пензы 11 февраля.

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