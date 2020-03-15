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Общество | В Пензенской области приемных родителей будут обучать по-новому

15.03.2020|14:05
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В Пензенской области для школы приемных родителей разрабатывают новые программы. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, они должны пройти апробацию до 1 апреля.

После этого программы утвердят и будут применять при обучении тех, кто решил взять в семью приемного ребенка.

«Работу над повышением качества обучения в школе приемных родителей начали после поручения Ивана Белозерцева о принятии мер по предотвращению эмоционального выгорания приемных родителей», - отметили в пресс-службе.

Новые программы составляют специалисты областного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Большое внимание уделяется разработке методик по принятию в семью детей-инвалидов, подростков, сиблингов.

Служба сопровождения приемных семей в регионе имеет пять консультационных пунктов. Они расположены в Пензе, Каменке, Нижнем Ломове и Сердобске. Каждый охватывает и несколько ближайших районов.

«С приемными родителями заключаются договоры о предоставлении социальных услуг. По мнению сотрудников центра, работа в рамках договорных отношений повышает уровень доверия приемных родителей к системе сопровождения, что в кризисной ситуации может обезопасить детей от ситуации вторичного сиротства», - добавили в пресс-службе регионального правительства.

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Гость|15.03.2020 14:32|

Более тщательный отбор должен быть и проверка контролирующих органов. А то, некоторым детям детский дом раем кажется по сравнению с приемной семьей

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