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Общество | Пензенские спасатели призвали рыболовов закрывать зимний сезон

15.03.2020|11:22
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Ради поклевки крупной плотвы, леща или клыкастого хищника люди готовы рисковать собственными жизнями. На Пензенском водохранилище рыболовы еще не закрыли сезон и продолжают выходить на скользкую поверхность акватории. Вернее, даже не выходить, а заплывать на лодках - поскольку лед тронулся и уже отошел от «большой земли».

У берегов Сурского моря открытая вода или опасные торосы, говорящие о том, что огромная замерзшая масса начала двигаться и крошиться. Правда, это не пугает отчаянных любителей посидеть с удочкой.

«Мы рекомендуем вам спасательный жилет и соблюдать правила безопасности на водных объектах. Здесь - как действовать в случае попадания в полынью», - передал рыболову листовку начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по области Сергей Петрунин.

В тот день житель Куриловки Николай поймал одну плотву - почти на середине огромной, таящей на глазах акватории. Но он говорит, как и многие рыболовы, важен не столько результат, сколько сам процесс.

«Ради удовольствия. Потому что потом, летом, нет времени - работа, работа. Зимой маленько есть время - выбираемся. Последний лед как бы, одну-две рыбалки - и хватит, наверное», - поделился своими соображениями Николай.

Любители охоты на судака и вовсе путешествуют по водохранилищу. Ведь хищника надо искать, в том числе на границах с самыми глубокими точками. В надежде ощутить звонкую поклевку клыкастого они готовы проходить по несколько километров, перепрыгивая через трещины, полыньи и торосы.

Спасатели говорят, лед на Сурском море начал «гулять». Это самое опасное время. Огромная замерзшая масса в одном месте может, словно живое существо, выползти на берег, а в другом вместе с людьми отойти от земли или расколоться на части.

«Все-таки рекомендовано воздержаться от выхода на плоскость льда, чтобы исключить трагические последствия», - добавил Сергей Петрунин.

Покидая акваторию, сотрудники МЧС напомнили отчаянным рыболовам, что с каждым весенним днем выход на лед будет становиться все опаснее, сезон зимних блесен и мормышек пора закрывать.

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