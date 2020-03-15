15.03.2020 | 10:46

В Пензе школьники, прибывшие со всех уголков региона, сыграли в игру-квест «Мое ведение о семьеведении». Мероприятие прошло в пятницу, 13 марта, в Доме молодежи.

В игре участвовали 10 команд учеников пятых классов из Белинского, Башмаковского, Пачелмского, Наровчатского районов, а также из Заречного, Сердобска, Нижнего Ломова, Каменки.

«Игра включала в себя восемь станций: «Домашнее задание», «Кто - кому?», «Семья - опора счастья», «Я - …», «Загадки семейные», «10 слов о семье», «Кто я?» и «Бабушкины сказки», - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В итоге в финал вышли ученики школы № 65/23 Пензы, № 4 Каменки и школы села Наровчат. Состязание пройдет в конце марта.

Курс «Семьеведение» появился в школах в 2010 году. Его задачей стало формирование семейных ценностей у детей. Сейчас его слушателями являются 48 000 школьников в 236 образовательных учреждениях региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.