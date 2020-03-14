14.03.2020 | 16:47

Церковью установлено несколько дней в году, когда исполняют древнюю православную традицию, связанную с поименным поминовением усопших. И называется это время в народе Родительскими субботами. Вторая в 2020-м пришлась на 14 марта.

В Сергиевской церкви у Новозападного кладбища просили у Бога прощения за свою ушедшую родню десятки верующих.

«Эти молитвы очень важны. Это дерзновение нашему Господу изменить загробную участь усопших душ родных, близких, предков, православных христиан, от века почивших. Если нет возможности, можно помолиться дома. Господь принимает и такую молитву», - сообщил настоятель храма-часовни Сергия Радонежского г. Пензы протоиерей Сергий Шумилов.

По окончании богослужения пензенцы отправились навестить могилы своих близких. Обычного столпотворения, как бывает на Радоницу (Пасху мертвых), не было.

«Я хожу часто, и мне становится легче. После отсюда уходишь - как будто бы повстречался, повидался», - рассказала горожанка.

«На кладбище лежит и сын, лежит и муж. Я схожу - и живу», - добавила пенсионерка.

На период Великого поста выпадает три Родительские субботы, а вообще в православном церковном календаре дней особого поминовения усопших семь. Все, кроме одного - 9 мая, когда молятся за погибших воинов, - имеют переходящую дату.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.