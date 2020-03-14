Сетевое издание|18+|Суббота|14 мар 2020|20:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Снег |
  85.71  |  $  77.24

Общество | Пензенцы навестили могилы усопших близких в Родительскую субботу

14.03.2020|16:47
Печать

Церковью установлено несколько дней в году, когда исполняют древнюю православную традицию, связанную с поименным поминовением усопших. И называется это время в народе Родительскими субботами. Вторая в 2020-м пришлась на 14 марта.

В Сергиевской церкви у Новозападного кладбища просили у Бога прощения за свою ушедшую родню десятки верующих.

«Эти молитвы очень важны. Это дерзновение нашему Господу изменить загробную участь усопших душ родных, близких, предков, православных христиан, от века почивших. Если нет возможности, можно помолиться дома. Господь принимает и такую молитву», - сообщил настоятель храма-часовни Сергия Радонежского г. Пензы протоиерей Сергий Шумилов.

По окончании богослужения пензенцы отправились навестить могилы своих близких. Обычного столпотворения, как бывает на Радоницу (Пасху мертвых), не было.

«Я хожу часто, и мне становится легче. После отсюда уходишь - как будто бы повстречался, повидался», - рассказала горожанка.

«На кладбище лежит и сын, лежит и муж. Я схожу - и живу», - добавила пенсионерка.

На период Великого поста выпадает три Родительские субботы, а вообще в православном церковном календаре дней особого поминовения усопших семь. Все, кроме одного - 9 мая, когда молятся за погибших воинов, - имеют переходящую дату.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|14.03.2020 18:48|

Цыгане с детьми побирались сегодня?

Гость|14.03.2020 19:25|

Гость писал(a):

Цыгане с детьми побирались сегодня?
Ну как же без них?! Они не только побираются, но и пристают к гражданам, вымогают деньги.

Гость|14.03.2020 19:42|

Гость писал(a):

Цыгане с детьми побирались сегодня?

Ну как же без них?! Они не только побираются, но и пристают к гражданам, вымогают деньги.

ГУБЕРНАТОР!!! КОГДА ПОЛИЦИЯ НАВЕДЁТ ПОРЯДОК???

Гость|14.03.2020 19:53|

Эти цыгане "нищие" профессиональные побирушки.Почему в этот преступный промысел вовлекают детей,а власть бездействует? Не только дети,но и взрослые садятся гадить среди могил,не обращая внимание на людей.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте