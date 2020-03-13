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Общество | В Вадинске школьники подготовили для ветеранов гигиенические наборы

13.03.2020|10:40
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В Вадинске в преддверии 75-летия Победы благотворительный фонд «Эра добра» и ученики местной школы имени С. С. Левина подготовили подарки для ветеранов Великой Отечественной войны.

Дети собрали комплекты для пожилых людей Пензенского и Сердобского домов ветеранов. Судя по фотографии, на которой запечатлены волонтеры, в наборы входят средства личной гигиены: шампунь, мыло, зубная паста, бритвенные станки, туалетная бумага.

«В ближайшее время активисты благотворительного фонда доукомплектуют подарочные наборы, чтобы передать их опекаемым домов ветеранов», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Уточняется, что непосредственно перед 9 Мая будет организована еще одна аналогичная акция для пожилых людей.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость|13.03.2020 10:48|

заголовок некорректный

Гость|13.03.2020 10:54|

Гость писал(a):

заголовок некорректный
если не сказать по другому

Гость|13.03.2020 11:00|

да уж, с заголовками прям беда

Гость|13.03.2020 11:00|

Хорошо без веревки

Гость|13.03.2020 11:01|

Гость писал(a):

заголовок некорректный
Ну а чего ждать от современных сотрудников средств массовой информации. Называть их журналистами нельзя.

Гость|13.03.2020 11:05|

penzainform.ru писал(a):

В ближайшее время активисты благотворительного фонда доукомплектуют подарочные наборы
Верёвкой?

Гость|13.03.2020 11:19|

Что-то бред какой-то...75 лет Победы, а людям мыло дарят, как во время войны, ещё бы соли и спичек положили. Это кто же придумал-то такое? В войну да, радовались люди мылу, а сейчас тоже разруха, как бы, как тогда, помыться нечем людям...

Гость|13.03.2020 11:21|

Шампунь самый дешёвый, а мыло хозяйственное?

Гость|13.03.2020 11:22|

Что за издевательный заголовок?

Гость|13.03.2020 11:24|

Самое главное чтобы было чем жопу вымыть и подтереть....

Гость|13.03.2020 11:24|

ИздевательСКий, лишенец

Гость|13.03.2020 11:25|

Такой бумагой всю жп обдерёшь

Гость|13.03.2020 11:27|

Гость писал(a):

3
Это точно, а жопа то она одна её беречь надо.

Гость|13.03.2020 11:28|

Береги жопу смолоду!

Гость|13.03.2020 11:30|

А вот и новый заголовок для статьи "Берегите жопу", учитесь журналистики.

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Имя: Гость
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