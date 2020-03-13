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Общество | В Пензе железнодорожный техникум требует ремонта

13.03.2020|16:35
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В пятницу, 13 марта, губернатор Иван Белозерцев посетил Пензенский техникум железнодорожного транспорта - филиал Самарского госуниверситета путей сообщения.

Подготовка специалистов для железнодорожной отрасли началась здесь в 1880 году. Сегодня в техникуме учится более полутора тысяч студентов по семи специальностям. Ежегодно выпускается 500 молодых железнодорожников.

Директор учебного заведения Рушан Хатямов рассказал, что учебно-методические материалы и оборудование вполне достойные, а вот само историческое здание, расположенное в центре города, на улице Октябрьской, требует ремонта. В 2020 году ему исполнится 140 лет.

«Из бюджета выделить средства мы не имеем права. Буду встречаться с министром транспорта Российской Федерации Евгением Ивановичем Дитрихом, буду просить поддержки, чтобы выделили средства на ремонт здания и на обновление материально-технической базы», - цитирует пресс-служба правительства региона губернатора.

Иван Белозерцев осмотрел учебные кабинеты и музей техникума, пообщался со студентами. Фото он выложил на своих страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram.

«Будущие машинисты железнодорожного транспорта обучаются на специальных тренажерах-симуляторах. Сегодня удалось понаблюдать за процессом. Напряженный рабочий график и многозадачность не позволяют мне попробовать самому, но, должен отметить, очень интересно», - написал глава региона.

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Источник — фото pnzreg.ru, www.instagram.com/ivan_belozercev_penza/
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Гость|13.03.2020 16:47|

главное храм попам

Гость|13.03.2020 16:49|

Обещанного три года ждут.

Гость|13.03.2020 17:16|

penzainform.ru писал(a):

Буду встречаться с министром транспорта Российской Федерации Евгением Ивановичем Дитрихом, буду просить поддержки
Так пусть РЖД спонсирует, это их учебное заведение.

Гость|13.03.2020 17:21|

Давно уже не относится к РЖД)

Гость|13.03.2020 18:19|

ДК железнодорожников относилось к ржд, а техникум - нет. Интересно!

Имя: Гость
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