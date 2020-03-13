13.03.2020 | 18:32

Жители областного центра еще помнят, как прошлым летом из кранов шла сильно пахнущая жидкость.

«Идет голый дуст! Ужас какой-то: ни умыться, ничего, ни помыть посуду», - жаловалась на качество воды жительница дома № 34а на ул. Луначарского Зинаида Богатырева.

Повышение качества питьевой воды - одна из важных задач, которая стоит перед властями разного уровня.

О том, какова ситуация на территории региона, говорили на заседании в управлении Роспотребнадзора. Его провели в преддверии Всемирного дня защиты прав потребителей.

«В 2019 году выдано 33 санитарно-эпидемиологических заключения по проектам зон санитарной охраны для объектов, осуществляющих водоснабжение. В соответствии с имеющимися полномочиями было проверено 136 субъектов, осуществляющих водоснабжение, проведено 32 административных расследования, по результатам которых за нарушение санитарного законодательства по питьевому водоснабжению наложено 179 штрафов», - сообщила начальник отдела Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Алла Ильина.

Из-за отсутствия проектов зон санитарной охраны и несоответствия качества питьевой воды требованиям СанПиН в суд было направлено 13 исков. Ответчиками выступали представители органов местного самоуправления, а также эксплуатирующих организаций.

В январе 2020-го ржавый след в жизни обывателей Никольска оставила горячая вода.

«При участии Управления Роспотребнадзора по Пензенской области совместно с органами исполнительной власти по результатам анализа качества подаваемой воды по всем населенным пунктам области сформированы региональные планы мероприятий до 2023 года», - пояснила Алла Ильина.

Они подразумевает строительство новых водопроводных сетей, а также замену и реконструкцию существующих.

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